У ГУР розповіли, чи оголосить Путін відкриту мобілізацію цієї осені

У Росії триває прихована мобілізація – лише цього року призвали від 90 до 100 тис. росіян для поповнення втрат на фронті та створення нових з’єднань.

Однак масштабної мобілізації може не бути, вважає представник ГУР Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький.

В інтерв’ю РБК-Україна він розповів, що зараз росіяни зосереджені на проведенні фейкових виборів на окупованих територіях України. Далі почнуть готуватися до виборів президента у березні наступного року.

Зараз дивляться

– Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше, – зауважив Вадим Скібіцький.

Та попри все Кремль готується до продовження мобілізації. У Росії ухвалили необхідне законодавство, ввели електронний облік, змусили всіх ходити на виклики до військкоматів, а також посилили відповідальність за ухиляння від призову.

Крім того, російський генштаб порахував, скільки людей і з яких регіонів варто призивати. Зараз вони мобілізують людей з усіх регіонів, а особливо з депресивних – де люди йдуть воювати, щоб заробити гроші.

– Зараз у Путіна нема потреби проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: Ми призиваємо ще 500 тис. осіб. У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тис. контрактників і призивають 240 тис. строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армію (адже в них строковики не беруть участь у бойових діях), – пояснив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Потенційним контрактникам обіцяють більшу зарплату і начебто їх не відправлять у найгарячіші точки, як от мобілізованих.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області після фейкових виборів російські окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.