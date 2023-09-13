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Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Румунія будує укриття для захисту громадян від російських дронів Shahed

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Румунія починає будівництво укриттів для жителів села Плауру. Причиною стали регулярні атаки росіян по українських портах і падіння російських дронів-камікадзе на румунському березі Дунаю.

На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і машин з будівельними матеріалами, повідомляє видання Digi24.

Минулого тижня Національний комітет із надзвичайних ситуацій Румунії схвалив будівництво укриттів для жителів сіл Подунав’я. Крім того, у разі загрози людям будуть надсилати сповіщення.

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Пізніше Міністерство національної оборони Румунії заявило, що в населеному пункті Плауру, де і було зафіксовано падіння дрона, починають будівництво двох укриттів для населення. У роботах беруть участь 50 військових, залучено 20 одиниць техніки.

Видання пише, що для зведення стін будуть використані бетонні конструкції. Передбачається, що укриття будуть розміром 9,6 на 2 м та висотою 1,5 м.

Укриття будуть збудовані у селах Плауру, Кеаталкьой та інших населених пунктах Подунав’я.

Падіння російських дронів на територію Румунії

У ніч на 4 вересня російські військові атакували безпілотниками Shahed-136 інфраструктуру портів та зерносховища в Одеській області. Сили ППО знищили 17 дронів, але влучань уникнути не вдалося.

Того ж дня у Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських дронів впали на території Румунії. У МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території цієї країни.

5 вересня МЗС і Міноборони Румунії, а також президент країни Клаус Йоганніс категорично спростували падіння на своїй території безпілотників Shahed.

Однак уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру. Воно розташоване на березі Дунаю навпроти українського міста Ізмаїл.

9 вересня на території Румунії були знайдені уламки ще одного дрона, схожого на Shahed-136. Президент країни Клаус Йоганніс назвав це неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії.

У Північноатлантичному союзі відреагували на підтвердження Румунії про знайдені біля Дунаю фрагменти дрона, що можуть бути залишками російського Shahed-136.

Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон. Румунський Національний комітет із надзвичайних ситуацій вирішив посилити заходи цивільного захисту населення в районах на березі Дунаю.

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Shahed, Плауру, Румунія, укриття
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