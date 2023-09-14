”Невразливий” Тріумф: характеристики, ціна та призначення ППО, яку ЗСУ вразили в Євпаторії

Уночі 14 вересня поблизу тимчасово окупованої Євпаторії українські військові вдарили по розташуванню російської системи ППО Тріумф. Про технічні характеристики, ціну та призначення установки – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Характеристики ППО Тріумф

ППО Тріумф росіяни називали невразливою, проте це виявилось не так, адже ЗСУ знищують цю установку не вперше. Минулого року восени українські військові завдали удару по ППО Тріумф. Також систему С-400 Тріумф було уражено у Криму 23 серпня 2023 року.

ППО Тріумф – російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

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Окупанти казали, що установка має “значні” тактико-технічні можливості. Також, за легендою росіян, Тріумф називали єдиною системою, яка начебто здатна вибірково працювати з використанням понад чотирьох типів ракет, що мають різну стартову масу і дальність пуску, створюючи ешелоновану оборону.

Скільки коштує ППО Тріумф

Російський комплекс ППО С-400 Тріумф, який українські військові вразили 14 серпня, коштує $1,2 млрд.

Призначення ППО Тріумф

ППО Тріумф – комплекс, який створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Нагадаємо, що раніше з’явилися супутникові знімки російської ППО Тріумф у Євпаторії, яку уразили ЗСУ.

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