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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Болгарія за відновлення експорту зерна з України після 15 вересня – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомив у Twitte прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Дякую парламенту Болгарії, уряду та прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності, – написав глава уряду.

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Напередодні стало відомо, що Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що держава не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня 2023 року.

Із 2 травня діє заборона ЄС на ввезення зерна з України в п’ять країн: Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію.

12 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна не відновлюватиме імпорт українського зерна, незалежно від рішення ЄС.

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Болгарія, Війна в Україні, Денис Шмигаль, Експорт, експорт зерна, Зерно, Україна-Болгарія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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