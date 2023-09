Болгарія за відновлення експорту зерна з України після 15 вересня – Шмигаль

Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомив у Twitte прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Дякую парламенту Болгарії, уряду та прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності, – написав глава уряду.

Bulgaria supports the resumption of exports of ???????? agricultural products after 15 September. Grateful to ???????? Parliament, the government and Prime Minister Nikolai Denkov for the support of the Ukrainian people and Solidarity Lanes!

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 14, 2023