Болгарія за відновлення експорту зерна з України після 15 вересня – Шмигаль

Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомив у Twitte прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Дякую парламенту Болгарії, уряду та прем’єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності, – написав глава уряду.

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Bulgaria supports the resumption of exports of ???????? agricultural products after 15 September. Grateful to ???????? Parliament, the government and Prime Minister Nikolai Denkov for the support of the Ukrainian people and Solidarity Lanes!

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Болгарія підтримує відновлення… — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 14, 2023

Напередодні стало відомо, що Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що держава не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня 2023 року.

Із 2 травня діє заборона ЄС на ввезення зерна з України в п’ять країн: Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію.

12 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна не відновлюватиме імпорт українського зерна, незалежно від рішення ЄС.

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