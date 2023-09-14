Війна України з Росією буде тривалою, це не як у кіно – очільник Генштабу Чехії

Заходу необхідно готуватися до тривалої війни в Україні і до того, що і після її закінчення доведеться мати справу з дедалі більш ворожою Росією.

Про це заявив в інтерв’ю агентству Reuters начальник чеського військового відомства, генерал-лейтенант Карел Рехка.

Після кількох тижнів, протягом яких деякі західні військові чиновники висловлювали стурбованість тим, що літній контрнаступ України йде нібито недостатньо швидко, начальник Генерального штабу заявив в інтерв’ю в чеській військовій штаб-квартирі, що він не розчарований темпами прогресу.

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– Такий вигляд і має військовий наступ. Це не як у кіно про Другу світову війну. Це вимагає часу, – сказав він.

Україна почала свій контрнаступ у червні й досі захопила близько десятка невеликих сіл, хоча, за її словами, в останні тижні вона пробила лінію оборони Росії і розраховує просуватися швидше.

– Загалом, я думаю, що наразі жодна зі сторін не здатна найближчим часом досягти кінцевих заявлених цілей. Це не триватиме кілька тижнів, це триватиме, швидше за все, довго. І важливо, щоб ми продовжували підтримувати українців протягом тривалого часу, – сказав Рехка.

Карел Рехка, чия країна-член НАТО надала українським військовим боєприпаси, танки, бронемашини, ракетні установки та гаубиці, заявив, що Чехія ще має зброю на складах, яку може надати.

– Ми надали дуже багато, враховуючи наші розміри і те, що мають у своєму розпорядженні наші Збройні сили, – сказав він.

Чеський військовослужбовець відмовився повідомити деталі техніки, про яку говорив.

– Повірте мені, ми вивчаємо різні запаси, плани і концепції та намагаємося визначити, що ще ми можемо дати. У нас усе ще є дещо, включно з важким обладнанням, – сказав він.

48-річний генерал-лейтенант, який пройшов навчання в британському Сандгерсті, курси американських рейнджерів і службу в Афганістані, сказав, що підтримка України допомагає Заходу виграти час після багаторічної недовитрати коштів на оборону. З 2024 року чеські законодавці схвалили виділення на оборону 2% ВВП.

– У військовому стосунку це має сенс, тому що ми трохи проспали. У нас було мало ресурсів, і ми не приділяли достатньої уваги нашій обороні, причому не тільки Чеської Республіки, а й усього західного союзу, – сказав він.

Будучи невеликою державою, чехи не можуть покладатися в конфліктах на виснаження, а потребують технологічної переваги – саме тому, за його словами, Прага розглядає можливість придбання у США літаків п’ятого покоління F-35.

Рехка, який володіє англійською та російською мовами, прогнозує, що навіть після закінчення російсько-української війни Москва діятиме менш передбачувано і становитиме серйознішу загрозу для Заходу.

Водночас війна підштовхнула західних союзників до серйознішого ставлення до колишніх пострадянських країн, які десятиліттями перебували під контролем Москви, сказав він.

– Загалом, я думаю, що до східного флангу зараз прислухаються трохи більше. Багато речей, які зараз сприймаються всерйоз, раніше формулювалися країнами Балтії та Польщею, але до них ніхто не прислухався, – сказав він.

Раніше начальник британського Генштабу Патрік Сандерс заявив, що Росія витрачає близько третини своїх витрат на оборонні потреби, що свідчить про наміри ще довго воювати з Україною.

Джерело : Reuters

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