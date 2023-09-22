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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Єврокомісія в жовтні рекомендує почати переговори про членство України в ЄС – Bloomberg

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Європейська комісія планує рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС. Це може статися вже у жовтні.

Такі дані оприлюднило агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Очікується, що Єврокомісія наступного місяця підтримає початок переговорного процесу з Україною про членство. Водночас вона може наполягати на прогресі в деяких пріоритетних сферах, зокрема в боротьбі з корупцією.

Зараз дивляться

Саме в жовтні Єврокомісія представить звіт із оцінкою виконання Києвом семи рекомендацій на шляху до ЄС.

Після того як Єврокомісія надасть рекомендацію, її мають затвердити лідери ЄС. Найімовірніше, це станеться на саміті в грудні, зазначає Bloomberg. За словами джерел, позиція деяких країн, наприклад Угорщини, залишається незрозумілою.

Україна ж зосередиться на тривалому завершенні реформ і приведенні законодавства відповідно до норм Євросоюзу в понад 30 сферах (включно з верховенством права та економікою).

Для ЄС вступ України стане перевіркою здатності блоку приймати нових членів та адаптувати ухвалення рішень.

Як наголосили джерела, відмова рекомендувати початок переговорів про членство була б “політично неспроможною” для Єврокомісії через “труднощі, які переживає Україна”.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначала успіхи, яких досягла наша країна на шляху реформ з моменту отримання статусу кандидата.

На початку жовтня в Гранаді (Іспанія) лідери ЄС обговорять розширення блоку та те, як підготуватися до вступу нових членів, включно з країнами Західних Балкан і Молдовою.

Як відомо, в червні 2022 року Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС. Паралельно Єврокомісія надала сім рекомендацій, які Київ має виконати, перш ніж стартують офіційні переговори про членство.

22 червня цього року Єврокомісія оприлюднила проміжну усну оцінку: зазначалося що Україна виконала в повному обсязі дві з семи рекомендацій, а щодо решти є прогрес.

За словами голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, Верховна Рада ухвалила 99,9% законопроєктів, яких вимагав ЄС для початку переговорів про вступ України до блоку.

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Джерело: Bloomberg
Єврокомісія, Європейський Союз, Україна-ЄС, Урсула фон дер Ляєн
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