Щоб зберегти темп контрнаступу. Воллес закликав Україну посилити мобілізацію молоді

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно посилити мобілізацію, щоб зберегти темп контрнаступу і не дати Росії часу на відновлення ресурсів.

Про це повідомляє The Telegraph.

– Контрнаступ України є успішним. Повільно, але впевнено українські збройні сили проривають російські лінії. Іноді двір за двором, іноді село за селом, Україна має імпульс і просувається вперед, – сказав він.

За його словами, російська армія дає тріщину, в той час як Україна вивчила нову тактику подолання мінних полів і ударами далекобійних ракет руйнує російські штаби.

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– Ми є свідками початку битви за Крим, – додав Воллес.

Водночас ексглава Міноборони Британії відзначив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує, що час і розкол міжнародної спільноти допоможуть РФ перемогти. Воллес наголосив, що Україна має продовжувати темп контрнаступу, тому партнери мають надати їй більше військової підтримки, зокрема і далекобійний ракет.

На думку колишнього міністра, найкращий спосіб згуртувати міжнародну спільноту – це демонстрація успіху.

– Україна також може відіграти свою роль. Середній вік солдатів на фронті – понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але справа в тому, що Росія приховано мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для побудови нової армії. Тож так само, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні, – заявив Воллес.

Раніше міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Джерело : The Telegraph

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