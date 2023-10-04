Стало відомо, коли ЄС може оголосити про початок переговорів щодо вступу України
Європейський Союз готується в грудні оголосити про початок переговорів щодо вступу України до блоку.
Про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників.
У червні Євросоюз надав Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а в листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими претендентами умов для вступу до блоку.
Для того щоб почати переговори, Україна має виконати сім умов, включно з проведенням судових реформ і боротьбою з корупцією. Станом на серпень із семи умов було виконано тільки дві, раніше заявив український уряд.
Може бути так, що Україна не виконає всі сім умов до грудня, коли глави європейських держав і урядів зберуться на саміт. Але лідери повинні будуть зробити політичну заяву, що дозволяє початок переговорів.
– Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів, – сказав один із дипломатів, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене на початку 2024 року.
Ще один дипломат сказав, що в грудні лідери надішлють позитивний сигнал про майбутнє членство України.
21 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9610 про національні меншини. Його ухвалення було однією з вимог для початку переговорів про членство України в Євросоюзі.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова