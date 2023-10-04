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Стало відомо, коли ЄС може оголосити про початок переговорів щодо вступу України

Україна в ЄС, акція
Фото: Pexels

Європейський Союз готується в грудні оголосити про початок переговорів щодо вступу України до блоку.

Про це пише видання Politico з посиланням на трьох європейських чиновників.

У червні Євросоюз надав Україні статус кандидата на вступ до ЄС, а в листопаді Єврокомісія має представити звіт про виконання Україною та іншими претендентами умов для вступу до блоку.

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Для того щоб почати переговори, Україна має виконати сім умов, включно з проведенням судових реформ і боротьбою з корупцією. Станом на серпень із семи умов було виконано тільки дві, раніше заявив український уряд.

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Може бути так, що Україна не виконає всі сім умов до грудня, коли глави європейських держав і урядів зберуться на саміт. Але лідери повинні будуть зробити політичну заяву, що дозволяє початок переговорів.

– Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів, – сказав один із дипломатів, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене на початку 2024 року.

Ще один дипломат сказав, що в грудні лідери надішлють позитивний сигнал про майбутнє членство України.

21 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт № 9610 про національні меншини. Його ухвалення було однією з вимог для початку переговорів про членство України в Євросоюзі.

Джерело: Politico
ЄС, Україна-ЄС
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