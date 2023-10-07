Через вторгнення Росії: Данія придбала завод із виробництва боєприпасів

Міністерство оборони Данії в п’ятницю підтвердило, що данським урядом було придбано завод з виробництва боєприпасів у Північній Ютландії.

Як пише місцеве видання The Local, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що завод розглядали з березня 2022 року як потенційного постачальника боєприпасів.

Поульсен не підтвердив, що боєприпаси, вироблені на заводі, будуть спрямовані в Україну, але зазначив у заяві для преси, що російське вторгнення “поставило виробництво боєприпасів у Європі під серйозну загрозу”.

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Ціна, яку данська держава заплатить за завод, розташований у місті Еллінг у північній комуні Фредеріксхавн, не розголошується.

– Критична ситуація, що склалася в усьому світі, ясно показала мені як міністру оборони необхідність відновлення виробництва боєприпасів у Данії, – сказав він у коментарі інформаційному агентству Ritzau.

Він додав, що зараз, купуючи цей завод, Данія робить “перший крок у цьому напрямку”.

– Поставки боєприпасів відповідають інтересам національної безпеки, – сказав міністр оборони Данії.

Більше він нічого не сказав, а повний брифінг для преси заплановано на суботу.

Нагадаємо, що ймовірну купівлю заводу було оголошено минулого місяця було. Примітно, що тоді данська преса наводила слова міністра щодо перезапуску заводу саме в контексті, що відновлення роботи підприємства необхідно в контексті потреб України.

Що відомо про завод з виробництва боєприпасів в Данії

Завод, про який ідеться, придбав місцевий інвестор торік після того, як він стояв порожній із 2020 року, коли, за даними місцевих ЗМІ, 63 співробітники втратили роботу.

За словами представниці оборонного відомства Лізи Бех із партії Данські демократи, його відкриття стане поштовхом для створення нових робочих місць у цьому районі.

– Наші сільські райони зазнають труднощів, і нещодавно 800 осіб втратили роботу в Північній Ютландії, коли датська компанія Crown (м’ясокомбінат, – Ред.) закрила свій завод, – сказала вона.

До 2020 року завод належав іспанській компанії Expal, яка придбала його 2008 року.

У 1976 році данські військові почали виробництво боєприпасів на території заводу, який нині складається з 50 будівель, розташованих на площі 18 тис. кв. км.

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