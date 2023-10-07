Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол

Із самого ранку по всій території Ізраїлю не припиняють лунати сирени. Сектор Гази зазвичай обстрілює Південь, але 7 жовтня бойовики ХАМАСу направили свої ракети й на центральну частину країни. У мережі з’являються страшні кадри розстріляних цивільних. Є вбиті та поранені.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповіла координаторка програми підтримки біженців з України в Ізраїлі, журналістка Уляна Дрючкова.

Вона зазначила, що до лікарень щохвилини надходять постраждалі. Точної кількості жертв немає.

Зараз дивляться

– Зараз точної кількості жертв немає, але ми бачимо страшні кадри вбитих людей на вулиці – це жахає. Є постраждалі й убиті з боку місцевої влади, які захищали прилеглі до сектору Гази території, – сказала вона.

Уляна Дрючкова також розповіла, що терористи проникали на територію Ізраїля і наземним, і морським, і повітряним шляхами.

– Ми бачили застосування таких парашутів, якими вони просто перелітали через цей кордон, а потім сідали на якісь автівки, – додала координаторка програми підтримки біженців з України.

Як повідомили у ЦАХАЛі палестинці випустили по Ізраїлю понад дві тисячі ракет, і це вплинуло на роботу Залізного купола, зауважила дівчина.

– Отакий масований обстріл, він впливає на роботу Залізного купола. І якщо весною Залізний купол перехоплював 96-97% ракет, то сьогодні вранці було дуже багато влучань. 500 метрів від мене ракета прилетіла, дякувати Богу, не в будинок, а в проїзну частину, – додала Дрючкова.

Що відомо про ракетний удар по Ізраїлю 7 жовтня

Зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

На тлі ранкового нападу ХАМАСу на територію Ізраїлю Міністерство оборони країни оголосило про масований призов резервістів.

Тим часом в МЗС України дали рекомендації, що робити українцям які зараз перебувають в Ізраїлі, та опублікували телефони екстрених служб.

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