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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США на боці Ізраїлю: Байден зателефонував Нетаньягу

США на боці Ізраїлю: Байден зателефонував Нетаньягу
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден зателефонував прем’єр-міністру Ізраїля Біньяміну Нетаньягу та запевнив, що Вашингтон підтримує Єрусалим.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на Офіс ізраїльського прем’єра.

— Байден підкреслив, що США стоять на боці Ізраїлю і повністю підтримують його право на самозахист, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нетаньяху подякував Байдену за підтримку і сказав йому, що “знадобиться тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе”.

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Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США засуджують напади ХАМАС на Ізраїль і підтримують право країни на самооборону.

Він сказав, що тероризму ніколи не буде виправдання та наголосив на солідарності з урядом та народом Ізраїлю.

Зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Після атаки ХАМАСу Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масовий призов резервістів. Також Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ХАМАС контролює сім ізраїльських громад поблизу Гази.

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Джерело: The Times of Israel

Ізраїль, Біньямін Нетаньягу, Джо Байден, США
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