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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У контрнаступі ЗСУ не може бути пауз: Зеленський звернувся до учасників Рамштайн-16

Зеленський на Рамштайн-16
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський сьогодні вперше офлайн виступив з промовою на засіданні у форматі Рамштайн, яке відбувається у Брюсселі.

– Я вдячний за віру в те, що Україна буде серед союзників НАТО… Ніхто не може сказати, скільки ще днів доведеться обороняти нашу незалежність та ідентичність, але ми можемо уже сказати кілька речей, які, на мою думку, є важливими. Перше – це: Путіну не дасться Україна. Друге – Росія не може собі дозволити нову гонку озброєнь, і третє – демократія може перемогти у цій битві, – наголосив глава держави.

За його словами, ці речі важливі не лише для України, а й всього світу, для кожної держави.

Зараз дивляться

– Наш час – не час для поневолення держав, бо амбіції Москви ніколи не були обмежені Україною, і ми хочемо, щоб ці амбіції були знешкоджені в Україні найближчим часом, – додав він.

На його думку, зараз дуже важливо, щоб на фронті не було пауз.

– Така ситуація, в якій необхідно давити без жодних пауз. Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони. Оборона не має дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики, – зауважив Зеленський.

Президент додав, що Росія втратила ініціативу, а Сили оборони продовжують тиснути на неї.

– Українська відвага та ваша підтримка, саме вони визначають, що відбувається на полі бою, і що найбільш важливо – що буде там відбуватися, – підсумував Зеленський.

Першою вагомою новиною сьогоднішнього Рамштайну є надання США Україні нового пакету військової допомоги на $200 млн, про який оголосив глава Пентагону Ллойд Остін.

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Володимир Зеленський, Зброя для України, ЗСУ, контрнаступ, Рамштайн
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