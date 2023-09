В Азербайджані заарештували ексглаву уряду Карабаху: його звинувачують у фінансуванні тероризму

Колишньому очільникові уряду невизнаної республіки Нагірний Карабах Рубену Варданяну, якого 27 вересня затримали азербайджанські прикордонники, оголосили обвинувачення у фінансуванні тероризму. Суд відправив його за ґрати на 4 місяці.

Про це повідомляє служба державної безпеки Азербайджану.

Варданяна звинувачують за трьома статтями ККА:

За даними азербайджанських правоохоронців, що Варданян, будучи громадянином іноземної держави, у вересні 2022 року незаконно перетнув державний кордон Азербайджанської Республіки поза пунктами пропуску “з метою вчинення терористичних і диверсійних актів”.

Крім того, Варданяна звинувачують у фінансуванні тероризму – спрямуванні коштів на організацію терористичної діяльності незаконних збройних формувань.

– Рубен Варданян був затриманий 27 вересня 2023 року за вчинені ним протиправні дії, притягнутий до кримінальної відповідальності як обвинувачений шляхом оголошення обвинувачення та рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчо-оперативні заходи.



Нагадаємо, 27 вересня азербайджанські прикордонники затримали ексглаву уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.

За словами його дружини Вероніки Зонабенд, азербайджанська сторона затримала Варданяна на КПП у Лачинському коридорі.

My husband, Ruben Vardanyan, the philanthropist, businessman, and former Minister of State of Artsakh (Nagorno-Karabakh) was arrested and detained by the Azerbaijani authorities at the border this morning as he tried to leave with thousands of Armenians.

Ruben has stood with the…

— Ruben Vardanyan (@RubenVardanyan_) September 27, 2023