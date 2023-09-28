В Азербайджані заарештували ексглаву уряду Карабаху: його звинувачують у фінансуванні тероризму

Колишньому очільникові уряду невизнаної республіки Нагірний Карабах Рубену Варданяну, якого 27 вересня затримали азербайджанські прикордонники, оголосили обвинувачення у фінансуванні тероризму. Суд відправив його за ґрати на 4 місяці.

Про це повідомляє служба державної безпеки Азербайджану.

Варданяна звинувачують за трьома статтями ККА:

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214-1 (Фінансування тероризму);

279.3 (Участь у створенні збройних формувань або груп, не передбачених законом, та участь у їхній діяльності);

318.1 (Незаконний перетин кордонів Азербайджану).

За даними азербайджанських правоохоронців, що Варданян, будучи громадянином іноземної держави, у вересні 2022 року незаконно перетнув державний кордон Азербайджанської Республіки поза пунктами пропуску “з метою вчинення терористичних і диверсійних актів”.

– Варданян проник на територію Азербайджану у зону тимчасової дислокації російського миротворчого контингенту та брав участь у створенні непередбачених законом збройних формувань, організації їхньої діяльності, у забезпеченні їх військовою технікою, зброєю і боєприпасами, вибуховими речовинами, військовим спорядженням, що спричинило “загибель людей та інші тяжкі наслідки”, – повідомляють у спецслужбі.

Крім того, Варданяна звинувачують у фінансуванні тероризму – спрямуванні коштів на організацію терористичної діяльності незаконних збройних формувань.

– Рубен Варданян був затриманий 27 вересня 2023 року за вчинені ним протиправні дії, притягнутий до кримінальної відповідальності як обвинувачений шляхом оголошення обвинувачення та рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчо-оперативні заходи.



Нагадаємо, 27 вересня азербайджанські прикордонники затримали ексглаву уряду Нагірного Карабаху Рубена Варданяна.

За словами його дружини Вероніки Зонабенд, азербайджанська сторона затримала Варданяна на КПП у Лачинському коридорі.

My husband, Ruben Vardanyan, the philanthropist, businessman, and former Minister of State of Artsakh (Nagorno-Karabakh) was arrested and detained by the Azerbaijani authorities at the border this morning as he tried to leave with thousands of Armenians. Ruben has stood with the… — Ruben Vardanyan (@RubenVardanyan_) September 27, 2023

– Мій чоловік, Рубен Варданян, філантроп, бізнесмен і колишній державний міністр Арцаха (Нагірного Карабаху), був заарештований і затриманий азербайджанською владою на кордоні сьогодні вранці, коли він намагався виїхати з тисячами вірмен, – написала Зонабенд.

Вона додала, що її чоловік “був з народом Арцаха протягом 10-місячної блокади і страждав разом із ними в їхній боротьбі за виживання”.

Нагадаємо, президент невизнаної республіки Нагірни-Карабах (Арцах) Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск усіх держустанов.

Республіка припиняє існування з 1 січня 2024 року. Указ набуває чинності одразу після публікації.

Фото: Служба державної безпеки Азербайджану

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