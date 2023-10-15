ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль

В армії оборони Ізраїлю підтвердили, що вночі 15 жовтня знищено Біллала Аль-Кедру – одного командирів спецназу ХАМАС, який керував кривавим нападом тиждень тому.

Командира батальйону так званого підрозділу Нухба, що діє на півдні Хан-Юніса, вбито в результаті авіаудару.

– Він відповідальний за криваві рейди в кібуцах Нірім і Нір Оз, – заявили в ЦАХАЛі.

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Разом з ним загинули ще кілька бойовиків ХАМАСу та Ісламського джихаду.

Загалом протягом минулої ночі авіація ЦАХАЛу вразила понад 100 цілей, зокрема командні центри ХАМАСу, військові містечка, десятки ракетних установок, пункти запуску протитанкових ракет і спостережні пункти, а також командні центри Ісламського джихаду.

Сьогодні в Армії оборони Ізраїлю також заявили про ракетну атаку по півночі країни з боку Сирії. У відповідь ЦАХАЛ відкрив вогонь із артилерії. Повідомлень про поранення або руйнування немає.

За попередньою інформацією, удар Ізраїлю у відповідь по Сирії припав на аеродром в Алеппо.

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