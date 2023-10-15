Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль

Бойовики ХАМАС
Фото: Getty Images

В армії оборони Ізраїлю підтвердили, що вночі 15 жовтня знищено Біллала Аль-Кедру – одного командирів спецназу ХАМАС, який керував кривавим нападом тиждень тому.

Командира батальйону так званого підрозділу Нухба, що діє на півдні Хан-Юніса, вбито в результаті авіаудару.

– Він відповідальний за криваві рейди в кібуцах Нірім і Нір Оз, – заявили в ЦАХАЛі.

Зараз дивляться

Разом з ним загинули ще кілька бойовиків ХАМАСу та Ісламського джихаду.

Загалом протягом минулої ночі авіація ЦАХАЛу вразила понад 100 цілей, зокрема командні центри ХАМАСу, військові містечка, десятки ракетних установок, пункти запуску протитанкових ракет і спостережні пункти, а також командні центри Ісламського джихаду.

Сьогодні в Армії оборони Ізраїлю також заявили про ракетну атаку по півночі країни з боку Сирії.  У відповідь ЦАХАЛ відкрив вогонь із артилерії. Повідомлень про поранення або руйнування немає.

За попередньою інформацією, удар Ізраїлю у відповідь по Сирії припав на аеродром в Алеппо.

Читайте також
Ізраїль завдає ударів по ХАМАС у секторі Гази й готується до наземної операції
Армія Ізраїлю

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа, тероризм
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Крапку в спілкуванні Нетаньягу з Путіним поставив напад ХАМАС – WSJ
Нетаньягу з Путіним
Новий пакет військової допомоги для Ізраїлю та України коштуватиме понад $2 млрд – Білий дім
Білий дім
Іран застеріг Ізраїль від наземного наступу на сектор Гази – ЗМІ
сектор Гази ізраїль
Українці заблоковані в секторі Гази, евакуація наразі неможлива – Лубінець
Дмитро Лубінець
Ізраїль переніс наземну операцію у секторі Гази: у NYT розповіли деталі
Ізраїль 7 жовтня 2023.

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Херсон без світла | Окупанти зібрали багато техніки для… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль
БАВОВНА у Курську | Блекаут для Бєлгорода: операція СБУ | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль
Українці заблоковані в секторі Гази | Штурм Авдіївки | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль
Мощные взрывы в Севастополе | Успех СБУ – уничтожено… | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
ЦАХАЛ знищив командира ХАМАС, який керував атакою на Ізраїль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь