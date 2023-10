У Польщі стартували найважливіші вибори з 1989 року: хто лідирує та чого чекати Україні

У неділю, 15 жовтня, в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.

За їхніми підсумками керівна партія Право і справедливість (ПіС) може отримати безпрецедентну третю поспіль перемогу після восьми років перебування при владі.

Однак, як свідчать опитування, коаліція опозиційних сил не набагато відстає від ПіС. Тож є інтрига, хто зможе сформувати коаліцію в польському парламенті та новий уряд.

Що відомо про вибори та як вони можуть вплинути на відносини Варшави і Києва – далі в матеріалі.

Кого поляки обирають 15 жовтня

Під час чергових парламентських виборів поляки обирають увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат парламенту Польщі

На чотирирічний термін оберуть 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.

Вибори до Сейму відбуваються за пропорційною системою в 41 багатомандатному виборчому окрузі. Тобто голосування за кандидатів проходить за партійними списками. Передбачено 5% бар’єр для окремих партій і 8% – для партійних блоків.

Сенаторів обирають у 100 одномандатних округах. Тут діє мажоритарна система: від кожного округу – одна людина, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців.

Визначальними для керівництва державою є вибори до Сейму. Адже партії, які отримають більшість у нижній палаті парламенту, зможуть сформувати уряд. Для цього партія чи коаліція партій має здобути щонайменше 231 мандат у Сеймі.

Варто зазначити, що в день парламентських виборів 15 жовтня в Польщі також відбудеться загальнонаціональний референдум. На нього винесуть чотири питання:

Польська опозиція критикувала організацію референдуму і наполягала, що ПіС у такий спосіб намагається мобілізувати свій електорат у день виборів.

Качинський проти Туска: ключові гравці на виборах у Польщі

За перемогу на виборах борються дві ключові політсили, які протягом багатьох років почергово формували владні коаліції.

Йдеться про партії Право і справедливість (лідер – Ярослав Качинський) і Громадянська платформа (лідер – Дональд Туск).

• Право і справедливість

Консервативна політсила Право і справедливість (ПіС) перебуває при владі в Польщі вже вісім років поспіль (з 2015-го), здобувши більшість місць у Сеймі. Нинішній президент Польщі Анджей Дуда балотувався саме від ПіС.

За ці роки в країні запровадили суперечливу судову реформу, яка загострила відносини Варшави з Євросоюзом, та майже повну заборону на аборти. Досить жорсткою була позиція уряду щодо ЛГБТ і біженців із мусульманських країн. Водночас у Польщі зріс ВВП та скоротився рівень безробіття.

Експрем’єр та голова партії Ярослав Качинський уже запевнив, що в разі перемоги ПіС “ніхто не зупинить нас” від внесення змін до судової системи. Йдеться про подальше обмеження повноважень суддів та можливостей Верховного суду переглядати програму і дії уряду.

Як зазначає видання The Guardian, партія сподівається активізувати свій електорат у сільській місцевості та невеликих містах. Більшість виборців ПіС – це переважно люди старшого віку, які мають консервативні погляди і є релігійними.

У соціальній сфері партія обіцяє виборцям збільшення щомісячної допомоги на дитину (з 500 до 800 злотих) та додаткові пенсійні виплати, інформує DW.

В ПіС позиціонують парламентські вибори як вибір між опозицією, яка начебто віддана інтересам іноземних держав і займає м’яку позицію щодо міграції, та чинною владою, яка захищатиме суверенітет і кордони Польщі.

• Громадянська платформа

Громадянська платформа є ключовою опозиційною партією в Польщі. Її очолює Дональд Туск – колишній прем’єр країни та ексголова Європейської ради.

Партія братиме участь у виборах у складі коаліції під назвою Громадянська коаліція. Окрім політсили Туска, до цього альянсу входять Польська ініціатива, Партія зелених та інші сили.

Він представив 100 заходів, які обіцяє реалізувати у випадку перемоги та формування уряду. Як зазначає DW, список містить як економічні полегшення для громадян і бізнесу, “так і кроки з відновлення демократичних засад”.

Політсила Туска також обіцяє покращення медичного страхування та підвищення зарплати для вчителів, лібералізацію законодавства щодо абортів, “відокремлення церкви від держави”, розблокування €36 млрд, які Польща мала отримати від Євросоюзу для протидії Covid-19, однак гроші були заблоковані через суперечливу судову реформу.

Значна кількість виборців Громадянської платформи – жителі великих міст.

Опозиція стверджує, що голосування 15 жовтня може стати останнім шансом зупинити відхід Польщі від принципів ЄС. На одному з передвиборчих заходів Дональд Туск заявив, що Право і справедливість “планує систематично, холоднокровно вивести Польщу з Європейського Союзу”.

У ПіС заперечують наявність такого плану.

• Інші партії, які мають шанси потрапити до парламенту

Шанси пройти до парламенту має виборчий блок Третій шлях (Trzecia Droga). До його складу входять: центристська партія Польща 2050, створена журналістом і телеведучим Шимоном Головнею, та Польська коаліція, ядром якої є Польська селянська партія.

Потрапити до парламенту може також Лівиця – коаліція лівих соціал-демократичних партій.

Посилила свої позиції вкрай права євроскептична партія Конфедерація.

Про що свідчать опитування

Згідно з даними опитувань, місця в парламенті Польщі можуть отримати п’ять партій. Це ключові конкуренти – ПіС та Громадянська коаліція.

За даними агрегатора соцопитувань Politico, Право і справедливість гіпотетично набере 37% голосів виборців, тоді як партія Туска – 30%. Такий некритичний відрив у 7% свідчить про певну поляризацію в польському суспільстві.

Шанси також мають блок Третій шлях (11%), Лівиця (10%) та євроскептики з Конфедерації (9%).

