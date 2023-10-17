Вибори у Польщі: хто такий Дональд Туск та на що він впливатиме

Хто такий Дональд Туск: коротка біографія

Що відомо про початок політичної кар’єри Дональда Туска

Хто такий Дональд Туск та як став головою Європейської ради

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Дональд Туск та вибори 2023: що відомо й ставлення до України

Поки що немає повних даних щодо результатів виборів у Польщі, а є лише результати екзитполів. За результатами, колишній прем’єр-міністр країни Дональд Туск та його партія з проєвропейською позицією Громадянська платформа отримали шанс сформувати урядову коаліцію разом з іншими опонентами чинної влади.

Однак першість поки що тримає правляча партія Право і справедливість. Саме її представляють президент Польщі Анджей Дуда і прем’єр Матеуш Моравецький. Хто такий Дональд Туск та чи підтримує він Україну – читайте в матеріалі.

Хто такий Дональд Туск: коротка біографія

Політик народився 22 квітня 1957 року у сім’ї ремісника в місті Ґданськ (балтійське узбережжя Польщі). В університеті організував перший осередок незалежної профспілки Солідарність. Він виступав проти правлячого комуністичного режиму. Через те, що не міг працевлаштуватися за фахом, працював на висотних об’єктах.

Також редагував друковані видання польського підпілля. Автор понад 200 публікацій. Написав декілька популярних книжок. Вчився в ліцеї, а після нього – на історичному факультеті Ґданського університету. Одружений з Малґожатою Туск і має двох дітей (Міхала та Катажину).

Що відомо про початок політичної кар’єри Дональда Туска

На початку 90-х Туск створив та очолив Ліберально-демократичний конгрес. Саме за цим списком у 1991 році Туск пройшов до парламенту. У наступних парламентських перегонах його партія програла, однак Дональд та перший демократичний прем’єр Польщі Тадеуш Мазовецький об’єднали свої сили, створивши партію під назвою Унія Свободи (увійшла до урядової коаліції).

На початку 2000-го Туск разом із кількома політиками створив ліберальну Громадянську платформу.

На той час вона стала найбільшою опозиційною партією. Туск обійняв посаду віцеспікера Сейму. Вже через три роки він очолив Громадянську платформу на виборах. У 2005 році брав участь в президентських виборах. Хоча й у першому турі він посів перше місце (38% голосів), але за результатами другого поступився Леху Качинському.

Хто такий Дональд Туск та як став головою Європейської ради

У 2007 році проходили дострокові парламентські вибори. Тоді Громадянська платформа набрала 41,5% голосів і отримала 209 з 460 місць у Сеймі.

Національна рада Громадянської платформи висунула Туска на посаду прем’єр-міністра країни. У 2014 році був обраний на посаду голови Європейської ради. Вже згодом Туск передав президентові країни прохання про відставку з посади глави уряду (адже йому потрібно було виконувати функції голови Європейської ради).

Відставка прем’єра за польським законодавством тягнула за собою відставку всього Кабінету міністрів. Новий польський уряд мав бути сформований до 25 вересня.

У грудні того ж року Туск офіційно розпочав виконання обов’язків голови Європейської ради. Він змінив на цій посаді колишнього главу уряду Бельгії Германа Ван Ромпея.

Через три роки його переобрали на посаду голови Європейської ради. У 2019 році Дональд Туск був обраний новим головою Європейської народної партії.

Дональд Туск та вибори 2023: що відомо й ставлення до України

Парламентські вибори в Польщі пройшли 15 жовтня. Після них Туск оголосив про перемогу демократичної опозиції (попри друге місце своєї політсили й формальне перше місце партії Право і справедливість Ярослава Качинського). За останніми уточненими даними екзитполів, у польський Сейм, який має 460 місць, проходять п’ять партій. Серед них дві – з найбільшими показниками:

партія Право і справедливість (правляча консервативна політсила Ярослава Качинського та польского прем’єра Матеуша Моравецького, 36,6%);

опозиційна ліберальна Громадянська платформа, очолювана Дональдом Туском, 31%.

За підрахунками польських ЗМІ, неформальний переможець виборів PiS, а демократична опозиція у складі партії Туска, центристського Третього шляху та союзу Лівих може сформувати більшість у Сеймі. Якщо так станеться, то Туск святкуватиме велике повернення у польську політику.

Саме він вважається одним із найімовірніших кандидатів у прем’єри, який підтримує Україну. Відомо, що під час передвиборчої кампанії Дональд Туск також критикував польську владу за політичний конфлікт з Україною через сільськогосподарський експорт восени 2023 року.

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