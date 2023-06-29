Франція залучить 40 тис. поліцейських на тлі заворушень через вбивство поліцією 17-річного хлопця

У Франції залучать 40 тис. поліцейських і жандармів на тлі заворушень через смерть хлопця, якого застрелила поліція під час дорожньої перевірки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен, повідомляє AP.

Він виключив можливість введення у Франції надзвичайного стану, однак наголосив, що “реакція держави буде жорсткою”.

Дарманен звернувся з проханням про адміністративне відсторонення поліцейського, який стріляв у підлітка, паралельно з поточним судовим процесом.

– Коли нападають на школи, мерії, поліцейські дільниці та соціальні центри, ми бачимо, що страждають саме мешканці робітничих кварталів. Це не просто політичні символи, – сказав очільник МВС.

Нагадаємо, що у передмісті Парижа спалахнули заворушення у зв’язку із загибеллю 17-річного водія. Вранці 27 червня поліція застрелила його під час зупинки для дорожного контролю.

За даними ЗМІ, мотопатруль зупинив для перевірки авто із трьома людьми. Поліцейський тримав свою зброю на рівні дверей водія. Хлопець різко натиснув на газ і спробував втекти, у цей момент у нього вистрелили з близької відстані.

Поліцейський, який стріляв, та його напарник перебувають під вартою.

Заворушення почалися із акції протесту під відділком поліції у передмісті Парижа Нантер, де й стався інцидент.

Люди кидали у поліцію коктейлі Молотова та змусили правоохоронців відійти. Далі почали палити сміттєві баки й авто, будувати барикади. Заворушення поширилися і на cусідні містечка, зокрема Мант-ла-Жолі, де підпалили приміщення мерії.

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