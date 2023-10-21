У розвідці Британії пояснили, навіщо Путін заговорив про МіГи над Чорним морем

Президент РФ Володимир Путін переслідував щонайменше дві мети, коли оголошував про старт патрулювання в східній частині Чорного моря винищувачів МіГ-31К, що є носіями балістичних ракет повітряного базування Х-47М Кинджал.

Про це 21 жовтня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Перш за все, наголошують британські розвідники, така заява узгоджується з типовою російською риторикою, орієнтованою на внутрішню аудиторію, згідно з якою країни Заходу вважаються агресорами, а дії РФ – необхідними “для захисту держави”.

Зараз дивляться

Про ракету Кинджал та її можливості, додають у британському оборонному відомстві, Путін майже напевно згадав і задля стратегічного обміну повідомленнями.

Таким чином лідер Кремля вирішив продемонструвати, що Росія, попри війну в Україні, все ще здатна виробляти та використовувати нову зброю.

Фактично ж, наголошують британські розвідники, ракети Кинджал перебувають на стадії експлуатаційних випробувань, і їхня ефективність в Україні наразі є низькою.

– На папері Кинджали вважаються дуже потужними ракетами, що мають гіперзвукову швидкість та можуть долати сучасні системи протиповітряної оборони. Однак для реалізації цього потенціалу Росії ще слід ретельно попрацювати, – констатують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про заяви Путіна щодо патрулювання МіГів

Те, що російські винищувачі, зокрема носії Кинджалів МіГи-31, почнуть патрулювання в східній частині Чорного моря, 18 жовтня, перебуваючи з робочим візитом у Китаї, повідомив президент РФ Володимир Путін.

Необхідність таких дій лідер Кремля пояснив нібито посиленням морської присутності США в східному Середземномор’ї.

Реакція України

В Україні такі заяви очільника РФ розтлумачили як прагнення Путіна посилити напругу.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що ці погрози є черговою “путінською страшилкою”, більше орієнтованою на країни НАТО, які потенційно потрапляють у зону ураження Кинджалів.

Для України, каже Юрій Ігнат, ця заява президента РФ особливо нічого не змінює, тому що Росія й так щодня загрожує нам різноманітними видами озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.