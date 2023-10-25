Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків

Уночі 25 жовтня в Славуті Хмельницької області від вибухової хвилі під час збиття ударних безпілотників Shahed-136/131 постраждали 18 людей.

Оновлено о 13:35. Про це ведучому ICTV Петру Дем’янчуку в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив міський голова Славути Василь Сидор.

Двоє із 18 постраждалих перебувають у реанімації. Один із них – працівник котельні.

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– Сьогодні трагічний день для нас, тому що дуже багато пошкоджень. Славута – мирне місто, у нас немає військових частин. Ми жили, як більшість міст України – розраховували на якісь локальні пошкодження, але до того, що натворили рашисти цієї ночі, ми не готувалися, – зазначив Василь Сидор.

Що відомо про збиття дронів на Хмельниччині

Уламки ворожих дронів падали у двох районах – Хмельницькому та Шепетівському.

У Хмельницькому районі збиті ворожі цілі не завдали шкоди під час падіння уламків.

У Шепетівському районі внаслідок збиття ворожих повітряних цілей уламки впали на території об’єкта критичної інфраструктури.

Пошкодження в Славуті та Нетішині

Вибуховою хвилею в Шепетівському районі пошкоджено нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби.

У Славуті пошкоджено близько 300 багатоквартирних будинків, приватні будинки, усі 28 об’єктів освіти, промислові підприємства, адмінбудівлю, крамницю, автомобілі.

Крім того, додає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у Славуті та Нетішині вибуховою хвилею пошкоджено приміщення пожежно-рятувальних частин та будівлю відділу поліції.

На місцях працюють усі служби.

У Славуті вже працюють над відновленням, а постраждалим у лікарнях надають усю необхідну допомогу, повідомив у відеозверненні міський голова Василь Сидор.

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Освітні заклади в Славуті 25 жовтня не працюють.

Тепло-, водо- та газопостачання в Славуті обіцяють не припиняти.

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Наслідки для Хмельницької АЕС

Уночі 25 жовтня під удар під час збиття дронів потрапила територія неподалік Хмельницької АЕС.

Вибухом було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області.

Деталі нічної атаки Хмельниччини

25 жовтня Хмельницька область витримала четверту поспіль нічну атаку.

Сирени в області спрацювали о 01:10. Тоді ж у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Уже за пів години, за даними Telegram-каналів, на Хмельниччині почала працювати протиповітряна оборона.

Про вибухи в області повідомляли орієнтовно о 03:22 та 03:57.

О 04:46 загроза для регіону минула.

А вже о пів на шосту ранку міський голова Славути Хмельницької області Василь Сидор повідомив про безліч пошкоджень на території громади.

Що відомо про роботу ППО вночі 25 жовтня

Уночі 25 жовтня протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

До збиття дронів-камікадзе Shahed-136/131 було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Зрештою протиповітряна оборона ліквідувала всі 11 Шахедів, які росіяни випустили з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 609-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Василь Сидор, Хмельницька ОВА, Ігор Клименко, Міненерго

Фото: МВС України

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