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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

КНДР передала Росії понад 1 тис. контейнерів військового обладнання та боєприпасів

Кім Чен Ин
Фото: Getty Images

Сполучені Штати володіють інформацією, що Північна Корея доставила до Росії понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляють низка видань.

Вашингтон вважає, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прагне отримати сучасні російські військові технології в обмін на боєприпаси для посилення ядерної програми Північної Кореї.

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Білий дім оприлюднив фотографії, на яких видно, що контейнери були завантажені на судно під російським прапором, після чого їх відправили потягом на південний захід Росії.

За даними Білого дому, контейнери були відправлені між 7 вересня і 1 жовтня між Наджином (Північна Корея) та Дунаєм (Росія).

Минулого місяця Кім відвідав Росію, де під час шестиденного візиту зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Державні ЗМІ КНДР повідомляли, що у Росії Кім поглибив “товариське спілкування і дружні зв’язки” з Путіним.

Москва та Пхеньян заявили, що диктатори обговорювали посилення своїх оборонних зв’язків, але не розкрили жодних конкретних кроків. Іноземні експерти припускають, що обидві країни, які перебувають у конфронтації із Заходом, намагаються укласти угоди про передачу озброєнь всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

У вересні Держдеп США заявляв, що Вашингтон готовий без вагань запровадити нові санкції, якщо зустріч Путіна та Кіма призведе до передавання зброї між двома країнами.

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Джерело: Голос Америки, AP News
Війна в Україні, Джон Кірбі, КНДР, Північна Корея, Росія, США
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