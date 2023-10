КНДР передала Росії понад 1 тис. контейнерів військового обладнання та боєприпасів

Сполучені Штати володіють інформацією, що Північна Корея доставила до Росії понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляють низка видань.

Вашингтон вважає, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прагне отримати сучасні російські військові технології в обмін на боєприпаси для посилення ядерної програми Північної Кореї.

Білий дім оприлюднив фотографії, на яких видно, що контейнери були завантажені на судно під російським прапором, після чого їх відправили потягом на південний захід Росії.

BREAKING: US says #NorthKorea sent 300 shipping containers full of munitions to #Russiavia rail

Per US, containers traveled from #Najin, #DPRK to Dunay, #Russia between September 7 & October 1 pic.twitter.com/Q351MZVS7A

— Jeff Seldin (@jseldin) October 13, 2023