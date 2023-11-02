Розширення ЄС не має стати заручником його реформування – Кулеба

Україна активно імплементує реформи, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС. Водночас розширення Євросоюзу та прийняття нових держав-членів не має стати заручником реформування спільноти.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба перед міністерською конференцією Ширший, сильніший Союз – підготовка ЄС до розширення та країн-кандидатів до вступу, яка відбувається 2 листопада у Берліні.

– Російська агресія проти України продемонструвала, що Євросоюз має стати сильнішим, щоб ефективно реагувати на виклики сьогодення. Посилення співпраці України та ЄС у сфері оборонних індустрій стане наріжним каменем у спільній зовнішній та безпековій політиці, – наголосив він.

За його словами, Україні потрібен сильний і проактивний Євросоюз, здатний вирішувати конфлікти та запобігати їм.

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– І це той внесок, який здатна зробити Україна, – підсумував дипломат.

Раніше Кулеба заявив, що наприкінці поточного тижня на Україну чекатимуть позитивні новини щодо членства в ЄС.

8 листопада очікується доповідь Єврокомісії щодо прогресу України, на підставі якої члени ЄС вирішуватимуть, чи відкривати переговори про членство.

Джерело : МЗС

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