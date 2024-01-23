Один з найважчих днів. Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Газі

22 січня у секторі Гази загинули 24 ізраїльські солдати. Це стало найбільшою кількістю втрат ЦАХАЛу за один день з початку війни проти ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters.

Речник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що 21 солдат загинув, коли дві будівлі, що військові замінували для знесення, вибухнули після того, як бойовики обстріляли танк, що стояв неподалік.

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Раніше повідомлялося, що троє солдатів загинули в результаті окремого нападу на півдні Гази.

– Вчора ми пережили один із найважчих днів з початку війни. В ім’я наших героїв, заради наших життів ми не припинимо боротьбу до повної перемоги, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Загибель людей сталася, коли Армія оборони Ізраїлю атакувала західну частину Хан-Юніса, головного міста на півдні анклаву, що надає притулок сотням тисяч палестинців, що втекли з північних районів.

Ізраїль заявляє, що місто зараз є головною базою бойовиків ХАМАС.

Жителі Гази кажуть, що з понеділка ізраїльські війська заблокували і штурмували лікарні, залишивши поранених і загиблих поза зоною досяжності рятувальників.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що і після завершення війни Єрусалим повинен контролювати всі політичні та соціальні процеси в секторі Гази, щоб не допустити відродження терористичних організацій, здатних загрожувати безпеці ізраїльтян.

Джерело : Reuters

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