Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Війна може закінчитися на умовах Києва у 2024-му: аналітики назвали три складові
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство
Терміново
Ракетна атака на Київ: горять автівки та квартири, 22 поранених киянина
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Один з найважчих днів. Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Газі

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

22 січня у секторі Гази загинули 24 ізраїльські солдати. Це стало найбільшою кількістю втрат ЦАХАЛу за один день з початку війни проти ХАМАС.

Про це повідомляє Reuters

Речник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що 21 солдат загинув, коли дві будівлі, що військові замінували для знесення, вибухнули після того, як бойовики обстріляли танк, що стояв неподалік.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялося, що троє солдатів загинули в результаті окремого нападу на півдні Гази.

– Вчора ми пережили один із найважчих днів з початку війни. В ім’я наших героїв, заради наших життів ми не припинимо боротьбу до повної перемоги, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. 

Загибель людей сталася, коли Армія оборони Ізраїлю атакувала західну частину Хан-Юніса, головного міста на півдні анклаву, що надає притулок сотням тисяч палестинців, що втекли з північних районів. 

Ізраїль заявляє, що місто зараз є головною базою бойовиків ХАМАС.

Жителі Гази кажуть, що з понеділка ізраїльські війська заблокували і штурмували лікарні, залишивши поранених і загиблих поза зоною досяжності рятувальників.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що і після завершення війни Єрусалим повинен контролювати всі політичні та соціальні процеси в секторі Гази, щоб не допустити відродження терористичних організацій, здатних загрожувати безпеці ізраїльтян.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
Байден пояснив, чому Ізраїль втрачає міжнародну підтримку
Джо Байден

Джерело: Reuters
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ситуація на Близькому Сході не вплине на підтримку України з боку ЄС – Боррель
Жозеп Боррель
Нетаньягу проти створення Палестинської держави: не піду на компроміс
Один з найважчих днів. Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Газі
Обговорили створення Палестинської держави: Нетаньягу та Байден провели переговори
Один з найважчих днів. Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Газі
Путін має програти: що пишуть іноЗМІ про Всесвітній економічний форум у Давосі
Один з найважчих днів. Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Газі
Біля Тель-Авіва стався теракт: є жертва та поранені
теракт в Ізраїлі

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь