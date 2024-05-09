Рекорд у 1500 км: український дрон вдарив по одному з найбільших російських НПЗ

У четвер, 9 травня, у місті Салават у Башкортостані на підприємстві Салаватнефтеоргсинтез виникла пожежа. Ця нафтова компанія належить Газпрому.

Що відомо про пожежу на Газпром нафтохім Салават

Як повідомляють місцеві пабліки, туди влучив безпілотник.

Пізніше про атаку БпЛА підтвердив глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров. За попередніми даними, постраждалих немає.

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Газпром нафтохім Салават є одним з найбільших у Росії нафтопереробних підприємств на 10 млн тонн нафти.

– Безпілотник здійснив атаку на промзону міста Салавата, після якої сталося задимлення в районі однієї з установок підприємства Газпром нафтохім Салават. Підприємство працює в штатному режимі, – сказав зокрема Хабіров.

Як пише telegram-канал Baza, безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу.

– Займання невелике, тому евакуювати працівників не стали, завод працює в штатному режимі, –йдеться у повідомленні.

Зазначимо, це перша подібна подія в Башкортостані з початку війни в Україні.

Офіційно російська влада поки що не стверджує, що безпілотник був українським. Від кордону України до Башкортостану – понад 1000 кілометрів.

Удар по Газпром нафтохім Салават – спецоперація СБУ

За даними наших джерел, це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

– СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають завдавати ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу, – зазначило поінформоване джерело.

Газпром нафтохім Салават є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтоперероблювання та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

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