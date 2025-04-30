Ядерні держави Індія і Пакистан на межі війни: як це вплине на Україну та світ

Упродовж останнього тижня напруженість у відносинах між Індією та Пакистаном стрімко наростає після теракту в Пахалгамі, що в Кашмірі, внаслідок якого 22 квітня загинули 26 людей в одному з туристичних центрів і багато хто отримав поранення.

Після цього Індія, яка в минулому вела численні війни з Пакистаном, схоже, почала готувати аргументи на користь військових дій проти сусідньої країни, пишуть різні західні медіа, як, наприклад, New York Times.

Паралельно з цим напруга зростає не тільки на кордоні: в Індії було ухвалено рішення про те, щоб майже всі пакистанські громадяни покинули країну. У відповідь на це пакистанський уряд, який заперечує свою причетність до нападу минулого тижня, анулював візи більшості індійських громадян.

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Крім того, у Нью-Делі пообіцяли перекрити воду до Пакистану – стратегічне джерело для Ісламабаду, чого раніше індійська раніше ніколи не робила. Пакистан назвав рішення щодо води “актом війни”.

При цьому всім обидві країни володіють ядерною зброєю, що робить можливий воєнний конфлікт особливо небезпечним і таким, що не тільки затьмарить тему російсько-української війни на тлі, а може і призвести до наслідків у всіх частинах світу.

Чи варто очікувати війни між Індією та Пакистаном, чи може все перерости в ядерний конфлікт і як це може позначитися на війні в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Напруга між Індією та Пакистаном: що сталося

22 квітня понад два десятки екскурсантів у Байсаранській долині в Кашмірі були вбиті бойовиками, які підійшли до їхньої групи і відкрили вогонь. Ще 17 осіб було поранено.

За винятком одного місцевого кашмірця, згідно з урядовим підрахунком загиблих, усі вони були індусами. За розповідями поранених і тих, хто вижив, багатьох із них було вбито після того, як їх запитали про їхню релігію.

Різанина, що сталася в околицях Пахальгама, міста на півдні керованого Індією Кашміру, стала одним із найжорстокіших нападів на індійських цивільних осіб за останні десятиліття.

У Кашмірі індійські війська почали широкомасштабні репресії, заарештувавши сотні людей у пошуках винних, а напруженість у відносинах між Індією і Пакистаном почала наростати.

Індія стверджує, що за нападом стоять терористи, підтримувані Пакистаном, хоча офіційно не назвала жодне з угруповань, які вчинили масове вбивство, і публічно представила мало доказів на підтримку своїх тверджень. Уряд Пакистану заперечує свою причетність.

Маловідома група, що називає себе Фронтом опору, з’явилася в соціальних мережах і заявила, що саме вона стоїть за масовим вбивством, повідомляють індійські новинні видання. Індійські офіційні особи в приватному порядку стверджують, що ця група є довіреною особою терористичної організації Лашкар-і-Тайба, що базується в Пакистані.

Ознаки війни Індії та Пакистану

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у своїй промові минулого тижня пообіцяв суворе покарання і знищення притулків терористів, хоча й не згадав Пакистан на ім’я.

Експерти кажуть, що військова конфронтація між Індією і Пакистаном загрожує швидкою ескалацією, яку буде важко стримати. Однак Індія значною мірою не стримується жодним глобальним тиском, щоб обмежити свої дії у відповідь, і останніми роками вона стала значно сильнішою як держава, враховуючи стрімке зростання дипломатичної та економічної могутності.

Уряди Ірану та Саудівської Аравії звернулися до обох сторін, а міністр закордонних справ Ірану публічно запропонував посередництво. Організація Об’єднаних Націй і Європейський союз закликали до стриманості та діалогу.

Водночас великі держави, включно зі США, відволікаються на інші кризи, і особливо не коментують потенційний ядерний конфлікт.

Поки незрозуміло, чи піде одна зі сторін – насамперед Індія – на ескалацію. Експерти зазначають, що офіційний Нью-Делі може не здійснювати повномасштабне вторгнення, а підтримувати водну ізоляцію Пакистану і обмежитися авіаційними ударами і рейдами спецназу на кордоні.

Утім індійська правозахисниця та історик-міжнародник Мрідула Гош у коментарі Суспільному каже, що великий конфлікт навряд-чи станеться. Це пояснюється, зокрема, тим, що прем’єр Індії Нарендра Моді неодноразово намагався виступити посередником у російсько-українській війні, а також 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, докоряв російському диктатору Володимиру Путіну, що зараз “не епоха для війн”.

Також важливим моментом залишається те, що Індія є другою країною у світі за кількістю мусульман серед населення. Відповідно, можлива індійсько-пакистанська війна, де з обох боків буде великий відсоток мусульман в армії, може призвести до серйозного конфлікту всередині самої Індії.

Раніше мусульмани як в Індії, так і в Кашмірі, засудили теракт у Пахалгамі.

Спірна територія між Індією та Пакистаном: Кашмір

При цьому між двома країнами існує спірна територія Кашмір, через яку в минулому було три війни Індії та Пакистану.

Доля регіону залишається невирішеною з 1947 року, коли британці розділили Індію, свою колишню колонію, на дві країни. Однією з них став Пакистан, у якому більшість населення становлять мусульмани. Інша, що складається переважно з індусів, зберегла назву Індія.

Індуїстський правитель Кашміру, який також входив до складу Британської Індії, відмовився приєднатися до Індії або Пакистану. Обидві країни жадали роздобути цю територію – регіон із мусульманською більшістю населення, багатий на природні красоти та ресурси.

Однак через кілька місяців після поділу правитель змінив своє рішення. Територія стала частиною Індії. Але Пакистан не відмовився від своїх домагань. Обидві країни направили в регіон війська, внаслідок чого Пакистан зайняв близько третини території, а Індія – дві третини.

За останні півстоліття обидві країни не відступили від своїх позицій щодо Кашміру, незважаючи на десятиліття насильства і спроби ООН виступити посередником у суперечці.

У минулому Індія звинуватила Пакистан у спонсоруванні сепаратистів, коли Ісламабад відкидає ці звинувачення. На думку пакистанської сторони, суперечка про Кашмір має бути вирішена шляхом проведення референдуму, санкціонованого ООН, на якому кашмірці самі визначать свій статус.

Відтоді як 1999 року в Кашмірі востаннє спалахнула війна, він залишається одним із найбільш мілітаризованих регіонів світу. Два сусіди кілька разів опинялися на межі війни, зокрема 2019 року, коли внаслідок вибуху смертника в Кашмірі загинули щонайменше 40 індійських солдатів.

Чи можлива нова війна Індії та Пакистану

Напередодні пакистанський міністр інформації Аттаулла Тарар заявив, що Індія планує вдарити по території Пакистану на тлі загострення напруги між країнами.

– Пакистан має перевірені розвіддані про те, що Індія хоче завдати військового удару протягом наступних 24-36 годин, – написав Тарар на своїй сторінці в X.

Тарар підкреслив, що Індія хоче скористатися інцидентом у Кашмірі як “хибним приводом” для удару і що “будь-який акт агресії зустріне рішучу відповідь”.

Утім український політолог Олег Саакян у коментарі Фактам ICTV каже, що, ймовірно, не варто очікувати на ядерну війну між двома країнами, оскільки доктрини Пакистану та Індії держав не передбачають подібного розвитку конфлікту.

– Чи буде ескалація? Вона вже відбувається. Я думаю, що вона не згасне і завтра. Усе ж таки, за новітню історію взаємовідносин Пакистану та Індії, було три великі війни і десь понад 10 рівних за інтенсивністю короткочасних ескалацій. Жодна з них, а частина з них уже відбувалася за наявності ядерної зброї в обох сторін, не призвела до ядерного протистояння, – пояснює експерт.

За його словами, ймовірність того, що світ побачить новий великий і неконтрольований військовий конфлікт, який скотиться в глобальне протистояння, – також невисока. Це можна пояснити тим, що обидві країни не зацікавлені у зменшенні своєї суб’єктності, а переростання в інтенсивну війну призведе до великої залежності від зовнішніх суб’єктів.

– Індія, яка є органічним конкурентом Китаю і відчуває загрозу від Китаю, точно не хоче ослабнути, – додає він.

Сьогодні ключовим театром протистояння з Китаєм у регіоні для Індії є Південно-Китайське море, де знаходиться, мабуть, найбільша кількість конфліктів через територіальні претензії країн одна до одної. Також це є однією з найбільших транзитних артерій для світової торгівлі, а тому масштабна війна тут буде невигідна жодній зі сторін.

Як може вплинути війна Індії та Пакистану на війну в Україні

З урахуванням тривалості військового конфлікту між Росією та Україною, ще один масштабний конфлікт, навіть в іншій частині світу, не обіцятиме нічого хорошого як Москві, так і Києву.

Для України ситуація протистояння і загострення між Індією і Пакистаном, якщо вона відбудеться, по-перше, відверне увагу до російсько-українського конфлікту, як це було під час війни в Ізраїлі.

Крім того, подібний конфлікт значно суттєвіше відіб’ється на глобальній торгівлі, оскільки цей регіон є більш вагомою точкою для миру, ніж російсько-українська війна.

Також можлива війна Індії та Пакистану значно підніме ціни на озброєння та дефіцитність військової техніки та зброї, зокрема, снарядів та амуніції. Відповідно, це стане неприємною подією для України, оскільки вплине і на так ослаблену війною країну.

Потенційна війна між Індією та Пакистаном також вкотре продемонструє недієздатність систем колективної безпеки та забезпечення світопорядку, що, зрештою, нічим добрим для України не обернеться. Хоча, як зазначає політолог Саакян, “сказати, що ми від цього сильно втратимо, також складно”.

– Із “приємного”, так це те, що рівно всі ті ж самі загрози, вони релевантні і для Росії, але ще більшою мірою. Тому що Росія значно більш інтегрована в цей регіон, і для неї і в стосунках з Пакистаном, і в стосунках з Індією, більше зв’язків. А вибрати між однією зі сторін Москва не зможе, а удар отримає одразу з обох боків, – каже Саакян.

На окрему увагу заслуговує питання конкуренції України та Росії щодо доступу на ринки продовольства, оскільки зі світової торгівлі може випасти зерно з Кашміру, що є важливим для забезпечення продовольчої безпеки Азії.

Відповідно, потенційна війна Індії та Пакистану лише посилить ті проблеми, які відчуваються сьогодні як для України, так і для Росії.

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