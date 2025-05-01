Джулію Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні – Держдеп

Тимчасово повіреною у справах США в Україні стала посол Джулі Девіс. Вона очолить американське посольство в Києві з понеділка, 5 травня 2025 року, змінивши на цій посаді Бріджит Брінк.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США.

Джулія Девіс – тимчасово повірена у справах США в Україні

– Посольство США в Києві має за честь повідомити, що посол Джулі Девіс приступить до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах США в Україні з понеділка, 5 травня 2025 року, – йдеться в офіційній заяві.

Зазначається, що від імені президента США Дональда Трампа та держсекретаря Марко Рубіо, Девіс координуватиме взаємодію уряду США з українським урядом і громадянським суспільством.

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Джулія Девіс зосередиться на зміцненні двосторонньої співпраці, сприянні припиненню війни та зменшенню людських жертв.

Як підкреслюється у заяві, місія нової уповноваженої – зробити Америку та Україну безпечнішими, сильнішими та успішнішими країнами.

Посол Девіс має понад три десятиліття дипломатичного досвіду. До призначення в Україну вона обіймала посаду посла США на Кіпрі, а також виконувала обов’язки спеціального представника у справах Білорусі.

Вона також працювала на високих позиціях у Державному департаменті, зокрема як заступниця держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також як заступниця постійного представника США при НАТО.

Джулія Девіс назвала для себе честю служити тимчасовою повіреною у справах США в Україні до моменту офіційного призначення нового посла.

Раніше стало відомо, що посол США в Україні Бріджит Брінк завершує свою каденцію. За інформацією з поінформованих джерел, причиною її відставки стали політичні розбіжності з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Фото: Джулія Девіс

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