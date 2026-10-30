Українська делегація безпечно дісталася до окупованих Олешків на Херсонщині. Там планується евакуація людей і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжує діяти.

Про це повідомив народний депутат Давид Арахамія.

Евакуація з Олешків

— Українська делегація уже безпечно дісталася до Олешків. Розпочалася евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом, — повідомив Арахамія.

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Як розповів очільник уряду Сергій Корецький під час години запитань у Верховній Раді в п’ятницю, до процесу евакуації залучені Міністерство розвитку громад та територій, Офіс омбудсмена, Херсонська обласна військова адміністрація та Міністерство охорони здоров’я.

Він наголосив, що евакуація з окупованих Олешків є надзвичайно чутливою темою. Від тиші зараз безпосередньо залежать безпека людей і те, чи вдасться довести процес до кінця.

Офіційні дані щодо кількості евакуйованих людей Корецький пообіцяв повідомити після завершення.

За інформацією Корецького, до 14:00 планувалося завершити попередній медичний огляд людей, які виїжджатимуть на підконтрольну Україні територію. Після цього відповідну інформацію мали передати до МОЗ для підготовки належного прийому евакуйованих.

Маршрут повернення буде складним: спочатку люди дістануться території Білорусі, а звідти перетнуть державний кордон України.

Повторні медичні огляди та надання первинної допомоги організують у Чернігові та на Київщині. Також людей забезпечать найнеобхіднішим на перший час: одягом, санітарними засобами та іншими речами.

Після цього евакуйованих розмістять у підготовлених приміщеннях у різних регіонах України.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сам перебуває в Олешках та оприлюднив відео спілкування із місцевими жителями.

— Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше, — сказав Лубінець.

Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Режим припинення вогню діє з 27 жовтня 03:00 за київським часом (з 04:00 за московським). Маршрути руху конвою повністю розміновано, а сам гуманітарний конвой сформовано та підготовлено до відправлення.

29 жовтня сталося відомо, що розмінування маршрутів, якими рухатиметься гуманітарна місія в Олешках Херсонської області, завершено.

27 вересня стало відомо про успішну операцію Сил оборони — українські дрони доставили в Олешки близько 4 тонн їжі. 4 жовтня повідомлялося про успішну доставку майже 400 посилок із продуктами, ліками тощо.

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