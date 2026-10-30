Триває підготовка до проведення масштабної гуманітарної місії у місті Олешки Херсонської області. Для евакуації цивільних та надання підтримки маломобільним громадянам підготовлено 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який перебуває в окупованому Армянську в Криму.

Гуманітарна місія в Олешках: допомога та евакуація

Українська сторона перебуває в Армянську, де координує подальші кроки місії разом із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. До висвітлення перебігу подій також долучилися журналісти з трьох країн — України, Росії та США.

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За словами Лубінця, головне завдання місії — забезпечити, щоб гуманітарна допомога дійшла до кожної людини в Олешках, яка її потребує. Особливу увагу приділяють людям похилого віку, особам з інвалідністю та тим, хто через стан здоров’я не може подбати про себе самостійно.

Окрім доставки гуманітарних вантажів, робота охоплює забезпечення можливості виїзду для цивільних. Зокрема, для тих, хто хоче виїхати, нададуть можливість безпечно залишити Олешки на підготовленому транспорті.

Для тих, хто залишається, передбачено надання всієї необхідної гуманітарної підтримки на місці.

Український омбудсман наголосив на важливості дотримання режиму тиші обома сторонами, висловив окрему вдячність Силам оборони, а також подякував першій леді США Меланії Трамп за посередництво та координацію.

Як раніше повідомляв Дмитро Лубінець, Україна та Росія виконують домовленості про режим тиші в Олешках на визначених територіях для проведення гуманітарної місії.

Режим припинення вогню діє з 27 жовтня 03:00 за київським часом (з 04:00 за московським). Маршрути руху конвою повністю розміновано, а сам гуманітарний конвой сформовано та підготовлено до відправлення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що результати гуманітарної операції на Херсонщині можуть стати важливим кроком для просування мирного процесу та заходом зі зміцнення довіри між сторонами.

Очільник МЗС запевнив, що Україна повністю готова до виконання своїх зобов’язань і вітає ініціативи, спрямовані на порятунок цивільного населення.

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