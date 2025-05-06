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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мерца не призначили: Шольц продовжить виконувати обов’язки канцлера

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Олаф Шольц продовжуватиме виконувати обов’язки канцлера Німеччини до обрання свого наступника.

Про це як пише видання Spiegel.

Шольц продовжить виконувати обов’язки

Так, лідер християнських демократів Фрідріх Мерц на виборах канцлера у Бундестазі не отримав необхідної підтримки, тож Шольц продовжить виконання повноважень канцлера. У першому турі виборів Фрідріх Мерц отримав лише 310 голосів із необхідних 316.

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У статті 69 основного закону зазначається, що канцлер продовжує виконувати свої офіційні обов’язки до призначення наступника. Міністри уряду Німеччини також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов’язків.

Тепер німецькі депутати мають 14 днів на повторне голосування за нового канцлера.

Нагадаємо, що 5 травня ввечері у Берліні урочисто провели Олафа Шольца з посади канцлера Німеччини. У своїй промові під час церемонії Шольц закликав до єдності та збереження демократичних цінностей.

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Зауважимо, що ще ніколи претендент на посаду канцлера Німеччини не зазнавав невдачі на виборах до Бундестагу після успішних коаліційних переговорів.

Раніше лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що не погодиться на “продиктований мир” для України.

Німеччина, Олаф Шольц, Фрідріх Мерц
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