Фаворит президентських виборів у Румунії Сіміон виступив проти допомоги Україні

Лідер румунських ультраправих і переможець першого туру президентських виборів Джордже Сіміон заявив, що підтримує зусилля Дональда Трампа в досягненні миру, але при цьому виступає проти надання військової допомоги Києву.

Про це він сказав у коментарі DW.

Сіміон проти надання військової допомоги Україні

Сіміон, пояснюючи свою позицію проти військової допомоги Україні, заявив, що Румунія прагне сприяти миру, а найкращим рішенням вважає деескалацію конфлікту.

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– Допомога зброєю обом сторонам є невигідною для Німеччини, Франції, Румунії, Польщі. Ми дуже постраждали від цієї війни, і нам потрібен мир, як того хоче адміністрація Дональда Трампа, – сказав він.

Політик ухилився від коментування питання про загибель українських цивільних через російські обстріли. Він лише сказав, що потрібно зупинити війну й уникати жертв серед мирного населення.

– Ми повинні зупинити цю війну. Ви поставили правильне запитання. Ми повинні зупинити будь-які жертви серед цивільного населення, і саме тому ми повинні досягти припинення вогню, і ми повинні сподіватися і молитися, щоб мирні переговори Дональда Трампа спрацювали, – сказав Сіміон.

Додамо, що Джордже Сіміон здобув лідерську позицію в першому турі президентських виборів у Румунії. Він набрав майже 41% голосів.

Сіміон представляє партію AUR, виступає проти допомоги Україні та називає себе союзником Дональда Трампа. Попри заяви про поміркованість, він закликає до відновлення довоєнних кордонів Румунії за допомогою України та Молдови.

Київ заборонив йому в’їзд через антиукраїнську риторику, а Кишинів – через те, що він називає Молдову “штучною державою”.

Джерело: DW

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