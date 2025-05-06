Фаворит президентских выборов в Румынии Симион выступил против помощи Украине

Лидер румынских ультраправых и победитель первого тура президентских выборов Джордже Симион заявил, что поддерживает усилия Дональда Трампа в достижении мира, но при этом выступает против предоставления военной помощи Киеву.

Об этом он сказал в комментарии DW.

Симион против предоставления военной помощи Украине

Симион, объясняя свою позицию против военной помощи Украине, заявил, что Румыния стремится способствовать миру, а лучшим решением считает деэскалацию конфликта.

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— Помощь оружием обеим сторонам является невыгодным для Германии, Франции, Румынии, Польши. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Дональда Трампа, — сказал он.

Политик уклонился от комментирования вопроса о гибели украинских гражданских из-за российских обстрелов. Он лишь сказал, что нужно остановить войну и избегать жертв среди мирного населения.

— Мы должны остановить эту войну. Вы задали правильный вопрос. Мы должны остановить любые жертвы среди гражданского населения, и именно поэтому мы должны достичь прекращения огня, и мы должны надеяться и молиться, чтобы мирные переговоры Дональда Трампа сработали, — сказал Симион.

Добавим, что Джордже Симион получил лидирующую позицию в первом туре президентских выборов в Румынии. Он набрал почти 41% голосов.

Симион представляет партию AUR, выступает против помощи Украине и называет себя союзником Дональда Трампа. Несмотря на заявления об умеренности, он призывает к восстановлению довоенных границ Румынии с помощью Украины и Молдовы.

Киев запретил ему въезд из-за антиукраинской риторики, а Кишинев — из-за того, что он называет Молдову “искусственным государством”.

Источник: DW

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