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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Фрідріх Мерц став новим канцлером Німеччини

формування коаліції в Німеччині, Мерц
Фото: Getty Images

У другому турі голосування лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини. Він замінить соціал-демократа Олафа Шольца.

Про це пише The Guardian.

Вибори в Німеччині: Фрідріх Мерц став новий канцлером

Лідера ХДС/ХСС було обрано новим канцлером Німеччини з другої спроби.

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Оскільки під час першого туру Мерц не зміг набрати необхідної більшості – тоді за нього проголосували 310 депутатів. Тоді як для перемоги потрібно 316. Подібні інциденти жодного разу не траплялися після Другої світової війни.

Після невдалого першого туру депутати взяли паузу для консультацій. І вже в другому турі Мерц під час таємного голосування отримав підтримку від 325 депутатів. Проти були 289 депутатів, ще один утримався.

Після голосування Мерц зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, де його офіційно призначили новим канцлером Німеччини.

Потім у парламенті відбудеться церемонія складання присяги. Очікується, що вона розпочнеться о 18:15 за берлінським часом (19:15 за Києвом).

Після цього Мерц знову зустрінеться з президентом, але вже разом із повним складом уряду. Далі вони вирушать до парламенту, де міністри колективно складуть присягу.

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Джерело: The Guardian
Вибори у Німеччині, Німеччина, Фрідріх Мерц
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