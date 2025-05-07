Пакистан: релігія та що потрібно знати про віру в країні

На тлі загострення ситуації між Індією та Пакистаном особливу увагу привертає релігійна складова конфлікту. Релігія відіграє ключову роль у відносинах між цими країнами.

Факти ICTV дізнавалися, яка релігія у Пакистані.

Пакистан: яка релігія у країні

Відповідно до звіту Комісії Сполучених Штатів з питань міжнародної релігійної свободи (USCIRF), населення Пакистану складається з 96,3% мусульман (85–90% — суніти, 10–15% — шиїти, 0,2% — ахмадії), а також менших спільнот індуїстів (1,6%), християн (1,6%) та представників інших релігій, таких як сикхи, буддисти, бахаї (<1,0%).

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Пакистан був заснований як Ісламська Республіка, що надало ісламу особливий статус і встановило його як державну релігію в Конституції. Отже, офіційна релігія Пакистану – іслам.

Конституція гарантує релігійну свободу, забороняючи дискримінацію на релігійній основі та захищаючи право на релігійні практики. Крім того, в Національних зборах, Сенаті та чотирьох провінційних зборах зарезервовано місця для представників релігійних меншин. Однак поправка до Конституції 1974 року визнала ахмадіїв не мусульманами, позбавивши їх права на представництво.

Релігія в Пакистані та поправки до закону про богохульство

У 2023 році уряд Пакистану прийняв поправку до закону про богохульство. Поправки розширили коло злочинів та запровадили суворіші покарання за богохульство. Богохульство передбачає образливі висловлювання на адресу мусульманських святих, осквернення Корану або образу пророка Мухаммеда.

Ті, кого звинувачують у богохульстві, можуть зіткнутися з тривалими тюремними термінами, смертною карою та одиночним ув’язненням. Звинувачення в богохульстві також використовуються для вирішення особистих конфліктів, а жодного покарання для тих, хто подає фальшиві звинувачення чи вчиняє насильство як вуличний суд, немає.

Запропонована поправка розширює й посилює покарання за зневажливі висловлювання щодо пророка Мухаммеда, його дружин і сподвижників, а також чотирьох халіфів. Мінімальне покарання збільшили до трьох років позбавлення волі і штрафу до довічного ув’язнення.

Напади на релігійні меншини у Пакистані

У серпні 2023 року натовп з кількох сотень осіб напав на християнську громаду Джаранувала, пошкодивши щонайменше 24 церкви, пограбувавши будинки та осквернивши кладовище. Напад стався після того, як двоє християн були звинувачені у богохульстві через осквернення Корану.

Того ж року індуїстські та ахмадійські громади Пакистану стали мішенню для збільшення атак на їхні місця поклоніння. Вищий суд Лахору ухвалив рішення, що ахмадійські мечеті, побудовані до 1984 року, не можна зносити чи змінювати.

Однак, незважаючи на це, кілька таких будівель опинилися під загрозою. Наприклад, на ахмадійську мечеть у Гхогіаті, Пенджаб, напали, зруйнувавши частину мінаретів, і це сталося за присутності поліції.

Джерело: Звіт USCIRF

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