Збиті літаки та загиблі: що відомо про атаку Індії на Пакистан

Індія напала на Пакистан у середу, 7 травня, завдавши авіаударів по пакистанському Кашміру, що викликало різку реакцію Ісламабада.

Як повідомляє Reuters, Пакистан розцінив ці дії як “відвертий акт війни”, тоді як обидві країни перебувають у стані зростаючої напруги після нападу на туристів у Кашмірі.

Індія заявила, що її військова операція під кодовою назвою Сіндур уразила дев’ять пакистанських об’єктів, які, за її словами, були центрами терористичної діяльності.

За словами індійського військового речника, усі ці об’єкти були повністю знищені.

Назва операції — Сіндур — символічна: це червоний порошок, який носять заміжні індуїстські жінки, і, вочевидь, вона обрана з посиланням на вдів після нападу 22 квітня, коли загинули 26 чоловіків, більшість з яких були індусами.

Ісламабад повідомив про удари по шести об’єктах — від дамб до гідроелектростанцій.

За оцінками пакистанської сторони, було застосовано близько двох десятків одиниць зброї.

Військові Пакистану пообіцяли відреагувати на індійські дії.

Речник пакистанської армії повідомив Reuters, що п’ять індійських літаків були збиті в межах повітряного простору Індії.

Офіційного підтвердження з боку Нью-Делі наразі немає.

Водночас чотири джерела в індійському Кашмірі підтвердили падіння трьох винищувачів у різних частинах Гімалаїв. Пілоти були доставлені до лікарень.

