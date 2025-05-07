Збиті літаки та загиблі: що відомо про атаку Індії на Пакистан

Індія напала на Пакистан у середу, 7 травня, завдавши авіаударів по пакистанському Кашміру, що викликало різку реакцію Ісламабада.

Як повідомляє Reuters, Пакистан розцінив ці дії як “відвертий акт війни”, тоді як обидві країни перебувають у стані зростаючої напруги після нападу на туристів у Кашмірі.

Операція Сіндур: що відомо

Індія заявила, що її військова операція під кодовою назвою Сіндур уразила дев’ять пакистанських об’єктів, які, за її словами, були центрами терористичної діяльності.

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За словами індійського військового речника, усі ці об’єкти були повністю знищені.

Назва операції — Сіндур — символічна: це червоний порошок, який носять заміжні індуїстські жінки, і, вочевидь, вона обрана з посиланням на вдів після нападу 22 квітня, коли загинули 26 чоловіків, більшість з яких були індусами.

Ісламабад повідомив про удари по шести об’єктах — від дамб до гідроелектростанцій.

За оцінками пакистанської сторони, було застосовано близько двох десятків одиниць зброї.

Військові Пакистану пообіцяли відреагувати на індійські дії.

Повітряні бої та втрати техніки

Речник пакистанської армії повідомив Reuters, що п’ять індійських літаків були збиті в межах повітряного простору Індії.

Офіційного підтвердження з боку Нью-Делі наразі немає.

Водночас чотири джерела в індійському Кашмірі підтвердили падіння трьох винищувачів у різних частинах Гімалаїв. Пілоти були доставлені до лікарень.

???? #BREAKING: India has just launched a missile strike on Pakistan Pakistan vows to retaliate It’s a full-on war now. pic.twitter.com/b04D1t1K2V — Nick Sortor (@nicksortor) May 6, 2025

Війська обох країн також обмінялися артилерійським вогнем уздовж лінії фактичного контролю.

Жертви серед цивільного населення

За даними Пакистану, внаслідок ударів загинуло 26 мирних мешканців і ще 46 дістали поранення.

Індія, зі свого боку, повідомила про 7 загиблих та 35 поранених у результаті обстрілу з боку пакистанських військ через кордон.

Порушення повітряного сполучення

Через ескалацію конфлікту Індія тимчасово закрила кілька аеропортів.

Це призвело до скасування рейсів таких авіакомпаній, як Air India, Akasa Air, Indigo та SpiceJet.

Qatar Airways тимчасово припинила польоти до Пакистану, а Thai Airways оголосила про зміну маршрутів у напрямках до Європи та Південної Азії.

Міжнародні авіалінії Пакистана повідомили про перенаправлення рейсів до Карачі та призупинення запланованих польотів.

У провінції Пенджаб (Пакистан) запроваджено надзвичайний стан.

Медичні заклади та силові структури переведено в режим підвищеної готовності.

У Музаффарабаді, столиці пакистанського Кашміру, після вибухів тимчасово зникло електропостачання.

Водночас у Джамму та Кашмірі (Індія) у середу були закриті школи.

Індія і Пакистан на карті світу

Індія — одна з найбільших країн Південної Азії. У 2023 році країна продовжувала розширювати свій ядерний арсенал і розробляти нові системи доставки. За приблизними оцінками, на той момент Індія мала близько 164 ядерних боєголовок.

Пакистан — безпосередній сусід Індії, розташований між Гімалаями й узбережжям Аравійського моря. Він межує з Іраном, Афганістаном, Китаєм і, звісно, з Індією. Як і Індія, Пакистан є ядерною державою. У 2023 році, за оцінками, в його розпорядженні було приблизно 170 ядерних боєголовок. Так само, як Індія, Пакистан продовжував активну розробку ядерного озброєння.

Причиною багаторічного конфлікту між Індією та Пакистаном стала спірна територія — Кашмір.

Протистояння розпочалося через неможливість досягти згоди щодо його політичної приналежності.

Населення регіону в більшості складалося з мусульман, тоді як правляча еліта була індуїстською, що й стало джерелом глибокого і тривалого конфлікту.

Чому Індія напала на Пакистан

Як пише BBC, Авіаудари Індії стали відповіддю на стрілянину, що сталася в курортному містечку Пахалгам.

22 квітня озброєна група бойовиків здійснила напад, унаслідок якого загинули 26 осіб. Свідки подій заявляють, що нападники цілеспрямовано вбивали індуїстських чоловіків.

Цей напад став наймасштабнішим за кількістю жертв серед мирного населення в регіоні за останні 20 років, що викликало масштабне обурення серед індійського суспільства.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв переслідувати виконавців нападу “до краю землі” та запевнив, що винні будуть покарані “так, як вони й уявити не можуть”.

Попри це, Індія досі не вказала конкретної групи, яку підозрює у нападі на Пахалгам, і офіційно винуватці залишаються невідомими.

Водночас за інформацією індійської поліції, серед нападників були двоє громадян Пакистану.

Делі продовжує звинувачувати Ісламабад у сприянні бойовикам, однак пакистанська влада відкидає ці обвинувачення, заявляючи, що не має жодного стосунку до подій 22 квітня.

У наступні два тижні після нападу обидві країни вдалися до дипломатичних заходів: взаємно вислали дипломатів, тимчасово призупинили візові угоди та закрили деякі прикордонні переходи.

Багато хто передбачав, що ситуація зрештою завершиться транскордонною військовою відповіддю — подібною до тієї, що сталася після теракту в Пулвамі у 2019 році, коли загинули 40 індійських військових.

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