Чому Індія напала на Пакистан: причини багаторічної ворожнечі

7 травня Індія завдала авіаударів по Пакистану та по контрольованій ним території спірного Кашміру. Ісламабад назвав ці дії “відвертим актом війни” та заявив про збиття п’яти індійських літаків.

Напруження між країнами зросло після нападу на туристів у Кашмірі, в якому Індія звинуватила Пакистан.

Факти ICTV дізнавалися, чому Індія напала на Пакистан та яка основна причина конфлікту.

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Чому воюють Індія та Пакистан

Між Індією та Пакистаном непрості стосунки після кривавого розділу на окремі держави в 1947 році, коли вони здобули незалежність від Великої Британії.

Відтоді країни перебувають у стані тривалого протистояння, що час від часу переходить у відкриті збройні сутички. Центром індо-пакистанського конфлікту є Кашмір — гірський регіон у Гімалаях, який обидві держави вважають своєю територією, хоча насправді контролюють лише його окремі частини.

Після здобуття незалежності розмежування між Індією та Пакистаном відбулося за релігійною ознакою: Пакистан став державою з мусульманською більшістю, водночас Індія обрала модель світської демократії з домінуванням індуїзму.

Встановлення нових кордонів британською владою призвело до масштабного переселення близько 14 млн людей і спричинило хвилю міжрелігійного насильства, в результаті якого загинули до мільйона осіб.

З того часу між державами кілька разів спалахували війни, зокрема дві — через Кашмір, а між ними — численні збройні сутички. Пакистанські лідери з часу розділу сприймають Індію як загрозу самому існуванню країни, деякі вважають, що Індія досі не відмовилась від ідеї возз’єднання.

Наразі між країнами простягається лінія контролю — 740-кілометрова межа, яка є однією з найбільш мілітаризованих зон у світі. Крім того, цей регіон охоплює дві території, що перебувають під контролем Китаю, але на які претендує Індія.

Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків, що діють у Кашмірі, водночас Пакистан заявляє, що індійська влада переслідує мусульман у Кашмірі, та вважає цих бойовиків борцями за незалежність.

У 2019 році Індія посилила свій контроль над Кашміром, скасувавши його особливий статус у Конституції та направивши додаткові війська до регіону. Останнім часом ця місцевість, відома своїми чудовими гірськими пейзажами та зеленими долинами, знову стала популярною серед туристів.

Індія і Пакистан: наслідки загострення війни 2025 року

Вже через 14 годин після нападу на туристів у Кашмірі 22 квітня Індія знизила рівень дипломатичних відносин з Пакистаном. Після цього Ісламабад заборонив індійським літакам використовувати свій повітряний простір та припинив торгівлю через кордон.

Закриття пакистанського повітряного простору змушує індійські авіакомпанії шукати обхідні маршрути у західних напрямкам, що збільшує витрати на паливо та експлуатацію. Призупинення торгівлі не матиме великого економічного впливу, оскільки її обсяг між країнами вже був досить малим: за даними Міністерства торгівлі Індії, у 2023–2024 фінансовому році Індія імпортувала з Пакистану товарів на $2,88 млн, а експортувала — на $1,2 млрд. Також очікується скорочення туристичного потоку в Кашмір.

Набагато більш тривожним є те, що Індія призупинила виконання важливої водної угоди, що може мати серйозні наслідки для Пакистану в довгостроковій перспективі.

Війна Індії і Пакистану 2025: до чого тут вода

Водна угода регулює розподіл вод шести річок, які починаються в Гімалаях і є основними джерелами зрошення сільськогосподарських земель та виробництва електроенергії для обох країн. Укладення угоди в 1960-х роках потребувало майже десятиліття переговорів за посередництва Світового банку.

В угоді прописано, що кожна з країн отримала право на повне використання води з трьох річок та як одна країна може використовувати ресурси іншої.

Після оголошення Індії про призупинення угоди обсяг води, що надходить до Пакистану, скоротився майже на 90%, за словами представника пакистанського Управління річки Інд Мухаммада Халіда Ідріса Рани. Будь-яке тривале перенаправлення води може завдати серйозної шкоди сільському господарству північного Пакистану.

Наразі можливості Індії впливати на ситуацію обмежені через відсутність необхідної інфраструктури. Однак після призупинення угоди Індія може реалізовувати невеликі проєкти на річкових прибережних ділянках без погодження з Пакистаном. Для серйозного впливу на водопостачання Індія повинна була б витратити мільярди доларів на будівництво нових водосховищ.

Пакистан, своєю чергою, заявив, що угода є обов’язковою до виконання, і пообіцяв відповісти “всім арсеналом” у разі її порушення. У разі виникнення суперечки сторони можуть звернутися до нейтрального експерта або арбітражного суду.

Чи може загострення конфлікту Індії та Пакистану перерости у справжню війну

Уряди обох країн розуміють небезпеку ескалації. Світові держави раніше впливали на них, щоб вони припинили ворожнечу, знаючи про ризик використання ядерної зброї, яку мають обидві країни.

Тисячі людей загинули під час воєн 1947 і 1965 років, але з того часу конфлікти ставали більш обмеженими. Бої в Каргіллі, Кашмір, у 1999 році завершилися менш ніж за три місяці завдяки сильному тиску США на Пакистан та погрозі відкликати кредити МВФ для Ісламабаду.

Спалахи насильства в останні роки були ще коротшими. У 2019 році Індія вперше за десятиліття здійснила авіаудари по Пакистану, і навіть після повітряного бою обидві країни швидко знизили напруженість.

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