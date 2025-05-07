Пакистан: религия и что нужно знать о вере в стране

На фоне обострения ситуации между Индией и Пакистаном, особое внимание привлекает религиозная составляющая конфликта. Религия играет ключевую роль в отношениях между этими странами.

Факты ICTV узнавали, какая религия в Пакистане.

Пакистан: какая религия в стране

Согласно отчету Комиссии Соединенных Штатов по вопросам международной религиозной свободы (USCIRF), население Пакистана состоит из 96,3% мусульман (85-90% — сунниты, 10-15% — шииты, 0,2% — ахмадии), а также меньших сообществ индуистов (1,6%), христиан (1,6%) и представителей других религий, таких как сикхи, буддисты, бахаи (<1,0%).

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Пакистан был основан как Исламская Республика, что придало исламу особый статус и установило его в качестве государственной религии в Конституции. Таким образом, официальная религия Пакистана — ислам.

Конституция гарантирует религиозную свободу, запрещая дискриминацию на религиозной основе и защищая право на религиозные практики. Кроме того, в Национальном Собрании, Сенате и четырех провинциальных собраниях зарезервированы места для представителей религиозных меньшинств. Однако поправка к Конституции 1974 года признала ахмадийцев немусульманами, лишив их права на представительство.

Религия в Пакистане и поправки к закону о богохульстве

В 2023 году правительство Пакистана приняло поправку к закону о богохульстве. Поправки расширили круг преступлений и ввели более суровые наказания за богохульство. Богохульство предполагает оскорбительные высказывания в адрес мусульманских святых, осквернение Корана или оскорбление пророка Мухаммеда.

Те, кого обвиняют в богохульстве, могут столкнуться с длительными тюремными сроками, смертной казнью и одиночным заключением. Обвинения в богохульстве также используются для решения личных конфликтов, а никакого наказания для тех, кто подает фальшивые обвинения или совершает насилие как уличный суд, нет.

Предложенная поправка расширяет и ужесточает наказание за пренебрежительные высказывания в отношении пророка Мухаммеда, его жен и сподвижников, а также четырех халифов. Минимальное наказание увеличили до трех лет лишения свободы и штрафа до пожизненного заключения.

Нападения на религиозные меньшинства в Пакистане

В августе 2023 года толпа из нескольких сотен человек напала на христианскую общину Джаранувала, повредив по меньшей мере 24 церкви, ограбив дома и осквернив кладбище. Нападение произошло после того, как двое христиан были обвинены в богохульстве из-за осквернения Корана.

В том же году индуистские и ахмадийские общины Пакистана стали мишенью для увеличения атак на их места поклонения. Высший суд Лахора принял решение, что ахмадийские мечети, построенные до 1984 года, нельзя сносить или изменять.

Однако, несмотря на это, несколько таких зданий оказались под угрозой. Например, на ахмадийскую мечеть в Гхогиате, Пенджаб, напали, разрушив часть минаретов, и это произошло в присутствии полиции.

Джерело: Звіт USCIRF

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