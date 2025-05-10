У США розглядають тимчасове скасування habeas corpus

Адміністрація Трампа може тимчасово обмежити право іммігрантів оскаржувати затримання в суді перед депортацією. Йдеться про скасування права на habeas corpus.

Про це журналістам заявив заступник керівника апарату Білого дому Стівен Міллер, пише BBC.

У США розглядають можливість призупинити дію habeas corpus

Міллер сказав, що Конституція США дозволяє обмежити це право в певних випадках, наприклад, під час вторгнення або повстання.

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Як зазначили в BBC, ця заява прозвучала на тлі судових спроб оскаржити останні затримання мігрантів і рішення про висилку іноземних студентів, які виступають проти цих дій.

– Багато що залежить від того, чи вчинять суди правильно, чи ні, – сказав Міллер.

Зазначається, що наразі в судах розглядають кілька справ, у яких нелегальні мігранти оскаржують свою депортацію адміністрацією Трампа на основі принципу habeas corpus.

Деяких із них, зокрема студентів, суд уже зобов’язав звільнити після затримання за політичні висловлювання. Водночас деякі судді підтримують дії адміністрації Трампа.

Міллер назвав habeas corpus привілеєм і стверджує, що Конгрес уже ухвалив закон, який обмежує повноваження судів у міграційних справах.

Юридичні експерти та критики не згодні з тлумаченням закону. Адвокат Демократичної партії Марк Еліас нагадав, що тільки Конгрес може призупинити дію habeas corpus.

Однією з головних передвиборчих обіцянок Дональда Трампа була масова депортація іммігрантів. Після повернення в Білий дім він почав активно діяти в цьому напрямку.

BBC нагадує, як у березні суд заборонив адміністрації Трампа депортувати понад 200 венесуельців, навіть попри те, що уряд намагався використати багатовіковий військовий закон як підставу для таких дій.

За даними CNN, Трамп особисто брав участь в обговореннях про призупинення habeas corpus. Хоча прямо він про це не говорив, але у квітні глава Білого дому заявив, що вживатиме заходів для боротьби із судовими заборонами на депортацію.

Джерело : BBC

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