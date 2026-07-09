Телеведуча Леся Нікітюк разом із маленьким сином Оскаром залишила Київ на тлі масованих російських обстрілів. Вона вирушила до рідного Хмельницького, де живуть її батьки.

Про це Нікітюк повідомила в Instagram, показавши, як проводить час із родиною.

Леся Нікітюк показала дорогу на Хмельниччину

У сториз телеведуча опублікувала кадри дорогою до Хмельниччини. На відео видно зелені поля та корів на пасовищі.

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— Дорога на Хмельниччину… В Києві побула. Дякую, — написала Леся.

Згодом вона опублікувала фото із сином Оскаром під час прогулянки, коротко та ніжно підписавши його: “Моє сонечко”.

Музичний урок для Оскара

Також Леся Нікітюк поділилася сімейним відео, на якому її мама грає на баяні для онука. Запис вона супроводила жартівливим коментарем.

— Записала малого в музичну школу. Директриса вчить особисто, — з гумором зауважила телезірка.

Окрім цього, Нікітюк показала домашній сніданок із млинцями та смаженими бананами, зазначивши, що страви “залетіли за милу душу”.

Леся Нікітюк не єдина українська знаменитість, яка останнім часом тимчасово залишила Київ.

На початку літа ведуча рубрики 55 за 5 Аліна Шаманська повідомила, що виїжджає зі столиці через проблеми зі здоров’ям.

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