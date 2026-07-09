Телеведуча Леся Нікітюк разом із маленьким сином Оскаром залишила Київ на тлі масованих російських обстрілів. Вона вирушила до рідного Хмельницького, де живуть її батьки.

Про це Нікітюк повідомила в Instagram, показавши, як проводить час із родиною.

Леся Нікітюк показала дорогу на Хмельниччину

У сториз телеведуча опублікувала кадри дорогою до Хмельниччини. На відео видно зелені поля та корів на пасовищі.

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— Дорога на Хмельниччину… В Києві побула. Дякую, — написала Леся.

Ніктюк сториз про Хмельницький

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Згодом вона опублікувала фото із сином Оскаром під час прогулянки, коротко та ніжно підписавши його: “Моє сонечко”.

Ніктюк сториз про Хмельницький

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Музичний урок для Оскара

Також Леся Нікітюк поділилася сімейним відео, на якому її мама грає на баяні для онука. Запис вона супроводила жартівливим коментарем.

— Записала малого в музичну школу. Директриса вчить особисто, — з гумором зауважила телезірка.

Ніктюк сториз про Хмельницький

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Окрім цього, Нікітюк показала домашній сніданок із млинцями та смаженими бананами, зазначивши, що страви “залетіли за милу душу”.

Ніктюк сториз про Хмельницький

Фото: Леся Нікітюк/Instagram

Леся Нікітюк не єдина українська знаменитість, яка останнім часом тимчасово залишила Київ.

На початку літа ведуча рубрики 55 за 5 Аліна Шаманська повідомила, що виїжджає зі столиці через проблеми зі здоров’ям.

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