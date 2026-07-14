Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко поки не прийняла пропозицію щодо призначення амбасадоркою України у Сполучених Штатах після завершення роботи на посаді очільниці уряду. Станом на ранок 14 липня вона не розглядає цей варіант для себе.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на три джерела з оточення прем’єрки.

Відставка Свириденко: що відомо

Водночас наразі невідомо, чи означає це остаточну відмову від пропозиції президента Володимира Зеленського.

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Раніше співрозмовник Суспільного в Офісі президента заявив, що саме необхідністю оновлення дипломатичного представництва України у США пояснювали кадрові зміни в уряді та майбутню відставку Юлії Свириденко.

Після оголошення про перезавантаження Кабінету Міністрів прем’єрка лише зазначила, що готова й надалі працювати на державній службі. Зі свого боку президент повідомив, що запропонував їй очолити один із ключових напрямків співпраці України з важливим міжнародним партнером, але не уточнив деталей.

Як повідомляє Суспільне, 14 липня Верховна Рада має розглянути питання про звільнення Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Напередодні парламентський Комітет з питань державного будівництва підтримав її відставку — відповідне рішення схвалили 16 народних депутатів.

За словами Юлії Свириденко, президент Зеленський наголосив на необхідності оновлення уряду та посилення окремих напрямків роботи. Зокрема, йдеться про більш ефективну реалізацію соціальної та освітньої політики.

За інформацією трьох джерел Суспільного в уряді та Офісі президента, одним із головних претендентів на посаду нового прем’єр-міністра є нинішній очільник НАК Нафтогаз Сергій Корецький. Голосування у Верховній Раді щодо кадрових рішень заплановане на 14:00 14 липня.

Джерело : Суспільне

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