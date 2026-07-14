Зранку 14 липня вирує негода у Львові. Потужна злива, гроза та шквальний вітер накрили місто, через що низку вулиць затопило, а рух транспорту ускладнився.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та місцеві медіа.

Негода у Львові 14 липня

За прогнозом Укргідрометцентру, протягом дня у Львові литимуть дощі, а температура повітря коливатиметься від +16 °С вранці до +25 °С вдень. Синоптики також попереджали про небезпечні погодні явища.

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Зокрема, до 09:00 у Львові та області прогнозувався значний дощ, у зв’язку з чим оголосили І рівень небезпечності (жовтий). До кінця доби синоптики також прогнозують грози, місцями град, шквали швидкістю 15–20 м/с та інтенсивні зливи.

За інформацією місцевих медіа та Telegram-каналів, під час грози блискавка влучила у львівську телевежу. Інформації про можливі пошкодження чи постраждалих наразі не надходило.

Через сильний дощ окремі вулиці міста опинилися під водою. Сильне підтоплення зафіксували на вулиці Личаківській, де потоки води перетворили проїжджу частину на справжню річку. Водії були змушені долати затоплені ділянки на низькій швидкості.

Крім того, на одній із доріг Львова через надмірну кількість опадів переповнилися каналізаційні колектори. Вода почала вириватися назовні через каналізаційний люк, що ще більше ускладнило ситуацію на дорозі.

Мешканців та гостей міста закликають бути обережними під час негоди, уникати перебування поблизу дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач, а також без нагальної потреби не виїжджати на підтоплені ділянки доріг.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, через негоду на Львівщині без електрики залишилося 117 населених пунктів. Із них 56 — повністю, ще 61 — частково.

Над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання працює 31 бригада фахівців Львівобленерго.

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