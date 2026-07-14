Президент Сенегальської федерації футболу Абдулає Фалл заявив, що після ретельної внутрішньої перевірки з’ясувалося, що лікар, який протягом 10 років очолював медичний штаб команди, за освітою виявився гінекологом.

Про це він сказав під час пресконференції, передає видання AS.

Скандал у збірній Сенегалу

– Нещодавно я дізнався, що доктор Федіор насправді за фахом гінеколог і акушер. Насправді наш головний лікар не мав відповідної академічної кваліфікації для нагляду за нашими гравцями, – підтвердив Фалл.

Упродовж десятиліття він опікувався здоров’ям гравців, які, за словами керівника сенегальського футболу, не довіряли його методам.

Зараз дивляться

– За відгуками, які я отримав, футболісти не мали повного довіри до нього або щоб він слідкував постійно за їхнім станом здоров’я, – заявив Фалл.

Збірна Сенегалу брала участь у чемпіонаті світу з футболу-2026 та посіла третє місце у своєму квартеті на стадії групового етапу. В одній групі з африканською збірною були команди Франції, Норвегії та Іраку.

Команді вдалося вийти до плейоф з третього місця, де вони поступилися Бельгії з рахунком 2:3.

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