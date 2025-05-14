Російська економіка у значно гіршому стані, ніж каже Москва – звіт SITE

Російська економіка перебуває у все більш нестабільному стані через перехід на “воєнні рейки” та західні санкції.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), передає Reuters.

Стан економіки РФ

У звіті, підготовленому до переговорів міністрів фінансів Європейського Союзу, йдеться, що стабільність російської економіки є поверхневою, а глибинні дисбаланси лише зростають.

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– Фіскальні стимули воєнної економіки утримують її на плаву в короткостроковій перспективі, але залежність від непрозорого фінансування, викривлений розподіл ресурсів і скорочення фіскальних буферів робить її нестійкою в довгостроковій перспективі. Всупереч кремлівським наративам, час не на боці Росії, – наголошується у звіті.

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Євросоюз запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії, спрямованих на основні джерела доходів Москви – експорт нафти, газу та вугілля. Свої санкції також запровадили США, Канада, Велика Британія та Японія.

Водночас Росія намагається показати, що західні санкції не діють на неї, і заявляє, що валовий внутрішній продукт зріс на 4,3% у 2024 році після зростання на 3,6% у 2023 році.

Але директор Стокгольмського інституту перехідної економіки Торбйорн Беккер наголосив, що російським цифрам не можна довіряти, оскільки Москва, ймовірно, сильно занижує інфляцію, що впливає на розрахунки реального ВВП.

– Росія стверджує, що інфляція становить 9-10%. Чому тоді вони мають облікову ставку Центробанку в 21%? Який нормальний центральний банк мав би облікову ставку, яка фактично на 11,50 відсоткових пунктів вища за рівень інфляції? Якби будь-який з наших центральних банків робив щось подібне, він би вже наступного дня залишився без роботи, – сказав Беккер.

Вищий бюджетний дефіцит

З початку повномасштабної війни Росія щороку звітує про бюджетний дефіцит у розмірі 2% ВВП.

За словами Торбйорна Беккера, значна частина фінансування російської “воєнної машини” проходить через банківську систему.

– Тож якщо додати це до фіскальних цифр, то російський бюджетний дефіцит буде приблизно вдвічі більшим, ніж вони показують в офіційній статистиці. Це, своєю чергою, створює фінансові ризики в банківській системі, оскільки банки звітують про високі темпи зростання кредитування, – сказав директор SITE.

Європейський комісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що Єврокомісія погоджується зі звітом SITE.

– Їхній аналіз підкреслює ненадійність російської статистики, а також те, що російська економіка працює не так добре, як показує її офіційна статистика. Комісія загалом погоджується з цим аналізом і загальною зростаючою вразливістю російської економіки. Це підкреслює важливість постійних зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на обмеження можливостей Кремля продовжувати свою агресивну війну проти України, – сказав Домбровскіс журналістам після зустрічі міністрів ЄС.

Джерело : Reuters

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