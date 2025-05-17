Ватикан може стати місцем проведення переговорів між РФ і Україною – Рубіо

Ватикан може стати місцем проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час пресбрифінгу в Римі перед зустріччю з кардиналом Маттео Дзуппі, який є ватиканським координатором з питань України.

Рубіо про переговори України та РФ у Ватикані

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На думку державного секретаря США, Ватикан може стати місцем проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

У Рубіо запитали про те, чи може Ватикан бути посередником у встановленні миру.

– Я не назвав би це посередником. Але це точно, я думаю, місце, куди обом сторонам було б комфортно піти. Тож ми поговоримо про все це. Звичайно, завжди вдячні Ватикану за їхню готовність відігравати цю конструктивну та позитивну роль, – відповів він.

Рубіо сказав, що обговорить потенційні способи допомоги Ватикану, статус переговорів, оновлення після зустрічі української та російською делегаціями у Стамбулі, а також шлях уперед.

Джерело : AP News

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