Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-брифинга в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Дзуппи, который является ватиканским координатором по вопросам Украины.

Рубио о переговорах Украины и РФ в Ватикане

Недавно Папа Римский Лев XIV пообещал лично приложить все усилия, чтобы помочь прекратить войну.

По мнению государственного секретаря США, Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

У Рубио спросили о том, может ли Ватикан быть посредником в установлении мира.

— Я не назвал бы это посредником. Но это точно, я думаю, место, куда обеим сторонам было бы комфортно пойти. Так что мы поговорим обо всем этом. Конечно, всегда благодарны Ватикану за их готовность играть эту конструктивную и позитивную роль, — ответил он.

Рубио сказал, что обсудит потенциальные способы помощи Ватикана, статус переговоров, обновление после встречи украинской и российской делегациями в Стамбуле, а также путь вперед.

Источник : AP News

