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ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила об одобрении 17-го пакета санкций в отношении России, направленного против теневого флота страны агрессора.

Что включает 17-й пакет санкций против России

— ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека, — написала она в соцсети Х.

Каллас также отметила, что готовятся новые санкции против России, подчеркнув, что чем дольше Россия ведет войну против Украины, тем жестче будет ответ Европы на ее агрессию.

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Перед этим, 14 мая, послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против Российской Федерации. Тогда речь шла о внесении в санкционный список еще 189 судов теневого флота РФ.

Еще раньше Каллас говорила, что в рамках пакета рассматривается возможность наложения ограничений на около 60 физических и юридических лиц, а также на около 150 судов.

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Європейський Союз, Война в Украине, Кая Каллас, Російська агресія, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, флот РФ
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