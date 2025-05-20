ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила об одобрении 17-го пакета санкций в отношении России, направленного против теневого флота страны агрессора.

Что включает 17-й пакет санкций против России

— ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота. Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека, — написала она в соцсети Х.

Каллас также отметила, что готовятся новые санкции против России, подчеркнув, что чем дольше Россия ведет войну против Украины, тем жестче будет ответ Европы на ее агрессию.

Сейчас смотрят

Перед этим, 14 мая, послы стран Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против Российской Федерации. Тогда речь шла о внесении в санкционный список еще 189 судов теневого флота РФ.

Еще раньше Каллас говорила, что в рамках пакета рассматривается возможность наложения ограничений на около 60 физических и юридических лиц, а также на около 150 судов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.