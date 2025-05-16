Через відмову Путіна від переговорів: ЄС готує бан на відновлення Північного потоку

Посилення санкцій Європейського Союзу щодо Росії через відмову російського диктатора Володимира Путіна провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським передбачатиме, зокрема, заборону на відновлення газогонів Північний потік 1 та 2.

Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Європейського політичного співтовариства у Тирані.

Санкції проти РФ через відмову Путіна від переговорів із Зеленським

Раніше Путін запропонував пряму зустріч між Україною та Росією у Туреччині, але сам на неї не прибув. Це, за її словами, свідчить про справжнє переконання диктатора, що він не хоче миру.

Зараз дивляться

– Тож нам доводиться посилювати тиск. І саме тому ми працюємо над новим пакетом санкцій. Цей пакет міститиме, наприклад, санкції щодо Північного потоку-1 та Північного потоку-2. Він передбачатиме роботу над включенням до переліку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничної ціни на нафту, – сказала вона.

Крім того фон дер Ляєн наголосила, що нові заходи охоплять більше санкцій проти фінансового сектору РФ.

Вона додала, що для нас це важливо у прагненні до миру, тому слід посилювати тиск на Путіна, доки він не буде готовий до миру.

Також під час брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Паула Піньо нагадала, що у серпні 2022 року Росія призупинила постачання газу через Північний потік-1, а через кілька тижнів стався інцидент, внаслідок якого частину газогону було підірвано, відтоді не працює три з чотирьох трубопроводів.

– Північний потік-2 ніколи насправді не був ліцензований, тому сьогодні газогони не працюють. Навіщо тоді це санкціонувати? Адже ви не знаєте, що може статися. Північний потік-1 можна було б відремонтувати, Північний потік-2 теоретично можна було б ліцензувати, – сказала вона.

Піньо додала, що ідея полягає в тому, щоби відмовити будь-який інтерес, особливо інтерес інвесторів, від діяльності щодо Північного потоку у майбутньому.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі стартували перші за три роки прямі мирні переговори Росії та України. До процесу долучилася і Туреччина – зустріч відбувається за її посередництва.

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