ЄС запровадив персональні санкції за дестабілізаційні дії Росії: кого зачеплять

У Раді Європейського Союзу розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти членів ЄС і партнерів.

Персональні санкції ЄС проти Росії

Як йдеться на сайті Ради Євросоюзу, додаткові санкції застосовано проти 21 фізичної особи та шести юридичних осіб, дотичних до дестабілізаційної діяльності Москви за кордоном.

Рада ЄС дозволила застосовувати заходи проти активів, пов’язаних з дестабілізаційною діяльністю Росії.

Зараз дивляться

Серед них – судна, літаки, нерухомість, комунікаційне обладнання, фінансові установи або компанії, які займаються криптовалютами, якщо вони прямо чи опосередковано залучені до дестабілізаційних дій Москви.

У заяві йдеться, що Рада Євросоюзу тепер призупинятиме ліцензії на мовлення російських медіакомпаній, що перебувають під контролем російського керівництва, а також заборонятиме їм транслювати свій контент в країнах ЄС.

Як зазначається, ці заходи не перешкоджатимуть цільовим ЗМІ та їхньому персоналу здійснювати діяльність в ЄС, окрім мовлення, наприклад, для дослідження та інтерв’ю.

Кого зачеплять персональні санкції

У повідомленні Ради ЄС згадуються підозрюваний у державній зраді проросійський політик Віктор Медведчук, його соратники Артем Марчевський і Олег Волошин. Вони причетні до просування пропаганди Кремля, спрямованої проти країн ЄС та України.

Під санкції потрапили деякі особи, які причетні до спроб підриву демократичного політичного процесу в Естонії та Німеччині.

Серед них – Алік Хучбаров та Ілля Бочаров, яких вважають оперативниками російського ГРУ, німецький блогер Томас Рьопер, блогерка Аліна Ліпп, турецька AFA Medya та її засновник Хюсеїн Догру.

Крім цього, запроваджені обмеження зачеплять Єлену Колбаснікову, Юлію Прохорову, Ростислава Теслюка та Андрія Харківського.

Санкції запровадили проти Віктора Луговенка і новинної компанії African Initiative, що займається поширенням проросійських наративів на африканську аудиторію.

Обмеження зачеплять Жюстена Блеза Тагу – керівника International Africa Media, а також Михаїла Пруднікова за системне поширення проросійських та антизахідних наративів в Африці та засновника Black African Defense League Сільвена Афуа.

Яких юридичних осіб зачепили санкції

У Раді ЄС зазначають, що серед юридичних осіб до санкційного списку потрапили хостинговий сервіс Stark Industries, його директор Юріє Некуліті та власник Іван Некуліті.

Стверджується, що вони давали можливість підтримуваним Росією суб’єктам провадити різну дестабілізаційну діяльність проти ЄС і третіх країн. Серед них – як дезінформації, так і кібератаки.

Санкції зачепили риболовні компанії Norebo JSC і Murman Sea Food за залучення до шпигунської та диверсійної діяльності, зокрема проти підводних кабелів.

Крім цього, під обмеження потрапив Головний радіочастотний центр і його директор Руслан Нестеренко, який є відповідальним за масштабне глушіння GPS-сигналу над країнами Балтії, внаслідок чого виникли ризики для цивільної авіації.

Як повідомляється, санкції передбачають замороження активів, заборону в’їзду і транзиту через ЄС, заборону для юридичних осіб і громадян Європейського Союзу надавати їм будь-які кошти.

Раніше Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за ведення повномасштабної війни, а також окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.