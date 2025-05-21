Папа Лев XIV готовий прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів щодо України

Папа Римський Лев XIV заявив про готовність прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні за результатами телефонної розмови з понтифіком щодо наступних кроків, які необхідно зробити для побудови справедливого та тривалого миру в Україні, повідомляється на сайті італійського уряду.

Переговори України та РФ: наступний раунд може відбутися у Ватикані

– Знайшовши підтвердження у Святішого Отця готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністр висловила глибоку вдячність понтифіку за його незмінну відданість справі миру, – мовиться у повідомленні.

Ця розмова відбулася після телефонних переговорів Мелоні з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами, під час яких прем’єрку Італії попросили підтвердити готовність Святого Престолу прийняти переговори.

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Папа Римський ще 16 травня запропонував Україні та Росії провести переговори у Ватикані, коли російський диктатор Володимир Путіним не приїхав до Стамбулу на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді йшлося саме про пряму зустріч двох сторін у Ватикані.

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