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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Папа Лев XIV готовий прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів щодо України

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Фото: Getty Images

Папа Римський Лев XIV заявив про готовність прийняти у Ватикані наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо завершення війни.

Про це заявила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні за результатами телефонної розмови з понтифіком щодо наступних кроків, які необхідно зробити для побудови справедливого та тривалого миру в Україні, повідомляється на сайті італійського уряду.

Переговори України та РФ: наступний раунд може відбутися у Ватикані

– Знайшовши підтвердження у Святішого Отця готовності провести наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем’єр-міністр висловила глибоку вдячність понтифіку за його незмінну відданість справі миру, – мовиться у повідомленні.

Ця розмова відбулася після телефонних переговорів Мелоні з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами, під час яких прем’єрку Італії попросили підтвердити готовність Святого Престолу прийняти переговори.

Зараз дивляться

Папа Римський ще 16 травня запропонував Україні та Росії провести переговори у Ватикані, коли російський диктатор Володимир Путіним не приїхав до Стамбулу на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді йшлося саме про пряму зустріч двох сторін у Ватикані.

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Папа римський Лев

Італія, Війна в Україні, Ватикан, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Джорджа Мелоні, Папа Римський, переговори, Російська агресія
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