Яких атак зазнавав Кримський міст: усе про три спецоперації СБУ

Кримський (Керченський) міст, що з’єднує тимчасово окупований півострів із Росією, є цілком легітимною ціллю для України, оскільки саме через нього постачають зброю і техніку для російських військ на півдні.

Факти ICTV дізнавалися, яких атак зазнавав Керченський міст і які їхні наслідки.

Скільки атак було на Кримський міст

Станом на сьогодні Кримський міст був уражений тричі – у 2022, 2023 та 2025 роках.

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк зазначив, що Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця й ніколи не повторюється.

Раніше українці двічі уразили Кримський міст – у 2022 та 2023 роках. Тож 3 червня продовжили цю традицію вже під водою, адже жодним незаконним об’єктам РФ немає місця на території нашої держави.

Атака на Кримський міст: жовтень 2022 року

Як розповів голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю виданню NV, ідея знищити міст виникла ще навесні 2022 року. Він особисто керував підготовкою разом із двома довіреними співробітниками.

Серед різних варіантів доставлення вибухівки розглядали й залізничні вагони, але росіяни дозволили перевозити мостом лише військові вантажі.

Тож, коли підривали Кримський міст уперше, вирішили використати вантажівку, начинену 21 т гексогенової суміші, яка маскувалася під рулони пакувальної плівки.

Співробітники СБУ дібрали товщину “обгортки” так, щоб вибухівку не виявили сканери на пунктах контролю. Також їм вдалося обійти російські системи РЕБ, що мали завадити роботі GPS.

Вибух стався 8 жовтня 2022 року о 05:40. Було пошкоджено дві секції автодорожньої частини та залізничне полотно. На залізничній частині загорілися цистерни з паливом.

Маршрут вантажу до мосту залишився в таємниці. За словами Малюка, СБУ довелося залучити десятки людей, які не знали справжньої мети. Після атаки Росія затримала 22 особи, звинувативши їх у тероризмі, хоча це були звичайні контрабандисти.

Малюк також зізнався, що стежив за підривом у режимі реального часу з Києва, однак деталей не розкрив.

Атака на Керченський міст: липень 2023 року

Ця операція дістала назву Морський малюк на честь нового типу надводних дронів-камікадзе, розроблених СБУ спільно з військовою контррозвідкою. Ключову роль відіграв офіцер із позивним Гантер.

Ці дрони виготовляли з матеріалів, які важко виявити радарами. Уперше їх випробували на кораблях Чорноморського флоту, зокрема на фрегатах Адмірал Макаров та Адмірал Ессен.

Перед атакою на міст вибухівку на дронах збільшили до 850 кг, а системи керування модернізували.

У липні 2023 року СБУ та ВМС України випустили дрони у відкрите море. Уночі проти 17 липня один із них влучив в опору мосту, внаслідок чого обвалився принаймні один проліт автодорожньої частини.

Атака на Кримський міст: червень 2025 року

3 червня 2025 року СБУ провела ще одну унікальну спецоперацію – цього разу Кримський міст було уражено під водою.

Про успішне виконання завдання Служба безпеки України повідомила у своїх соцмережах. 3 червня, о 04:44, спрацював підводний вибуховий пристрій. На щастя, минулося без постраждалих серед цивільного населення.

Підготовка до операції тривала кілька місяців: українські агенти замінували опори мосту під водою.

Вибухівка потужністю 1 100 кг у тротиловому еквіваленті завдала суттєвих ушкоджень конструкціям на рівні дна. Після вибуху міст опинився в аварійному стані.

За словами голови СБУ Василя Малюка, він особисто керував як плануванням, так і реалізацією операції.

Він наголосив, що Кримський міст є ціллю №1 через своє військово-логістичне значення для ворога. А оскільки Крим – це Україна, то будь-які спроби окупації матимуть жорстку відповідь.

Наразі оцінити, що зараз із Кримським мостом, складно. Це пов’язано з особливістю останньої атаки: вибух стався під водою, і ушкоджень зазнали саме підводні частини опор.

Візуально це не так помітно, як у випадках попередніх ударів, але такі пошкодження можуть мати критичні наслідки для всієї конструкції.

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