Демобілізація, вибори, газ і відмова від територій: опубліковано текст “меморандуму” РФ

Увечері 2 червня російські державні ЗМІ опублікували зміст документа, який Росія представила як “меморандум про врегулювання” – перелік пропозицій, що стосуються припинення бойових дій.

Головна умова – вивід військ із чотирьох областей

Серед вимог – повне виведення українських військ з територій Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Це названо головною умовою для досягнення режиму припинення вогню.

У документі також згадується про необхідність забезпечення нейтрального статусу України, що означає відмову від вступу до будь-яких військових альянсів і заборону на розміщення на українській території іноземного військового контингенту.

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Окремими пунктами вказано припинення бойових дій, підтвердження того, що Україна не володітиме ядерною зброєю, ліквідація “націоналістичних формувань”, а також обмеження чисельності української армії.

Крім того, Москва пропонує надати російській мові статус офіційної та “забезпечити права російськомовного населення”.

Серед додаткових умов:

повне скасування вже накладених санкцій і гарантія відмови від нових;

взаємне відхилення претензій щодо завданих збитків під час воєнних дій;

скасування обмежень проти УПЦ МП;

поступове відновлення дипломатичних і економічних відносин, зокрема щодо транзиту російського газу.

Транспортування російського газу через територію України було зупинено 1 січня, коли Київ вирішив не продовжувати дію п’ятирічного контракту.

До цього Україна залишалася одним із двох ключових маршрутів постачання газу до Європи для компанії Газпром. Інші маршрути або закриті, або виведені з ладу. Наразі поставки газу до таких країн, як Сербія і Угорщина, тривають через газогін Турецький потік, який оминає Україну.

Можливі варіанти припинення вогню від РФ

У другому розділі документа Росія виклала два можливі варіанти припинення вогню. У першому – односторонній вихід ЗСУ з вищезгаданих областей.

Другий варіант представлений як “пакетна пропозиція” і включає:

заборону на передислокацію українських військ;

припинення мобілізації і початок демобілізаційного процесу;

зупинку постачання зброї з-за кордону, а також припинення передачі розвідувальних даних і супутникового зв’язку;

заборону на присутність іноземної військової допомоги в Україні;

гарантії, що з української сторони не буде здійснюватися диверсійна чи підривна діяльність на території РФ;

взаємну амністію політичних в’язнів;

проведення президентських і парламентських виборів не пізніше ніж через 100 днів після скасування воєнного стану.

Окремо вказано, що для ухвалення документа пропонується оголосити тимчасове перемир’я на 2-3 дні з метою збору тіл загиблих в так званій “сірій зоні”. Російська сторона заявила про готовність передати Україні тіла 6 тисяч загиблих військових.

Це була друга зустріч між українською і російською делегаціями після 16 травня, і тривала вона трохи більше години.

Україна має тиждень на вивчення російських пропозицій

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував президента Володимира Зеленського про хід перемовин. За словами Умєрова, документ з російськими пропозиціями було надано безпосередньо під час зустрічі, і українська сторона має тиждень на його аналіз.

За повідомленнями російських медіа, очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія передала Україні проєкт “меморандуму” з метою досягнення повного припинення вогню.

У вечірньому ефірі телемарафону речник МЗС України Георгій Тихий звернувся до ЗМІ з проханням не називати цей документ “меморандумом”, оскільки це передбачає підписання обома сторонами. Він додав, що найближчим часом український уряд оприлюднить офіційну оцінку отриманих пропозицій.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі в Стамбулі було досягнуто попередньої домовленості про обмін військовополоненими за схемою 1000 на 1000, а також можливо – додатково 200 на 200.

Зеленський також повідомив, що під час перемовин 2 червня російська делегація фактично визнала факти незаконного вивезення українських дітей. На що Мединський відповів, що не варто “влаштовувати шоу для європейських бабусь”.

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