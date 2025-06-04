У пріоритеті – війна: РФ скоротила фінансування програми з розвитку 5G у 10 разів

Російський уряд суттєво скоротив фінансування державної програми розробки національної мережі 5G – із 23 млрд до лише 2,2 млрд рублів.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

РФ скоротила фінансування розвитку мережі 5G

Це понад десятикратне зменшення інвестицій, що свідчить про різке переорієнтування бюджету на інші потреби.

Зараз дивляться

Причиною стала серйозна фінансова криза, зокрема падіння доходів від експорту нафти й газу.

Після 2022 року Росія втратила доступ до критично важливого імпорту – базових станцій, мікрочипів і спеціалізованого програмного забезпечення – через міжнародні санкції.

Ці компоненти є базовими для побудови мереж п’ятого покоління. Як наслідок, спроби замістити їх внутрішніми ресурсами виявилися неефективними.

Крім технічних труднощів, впровадженню 5G перешкоджає й бюрократичне протистояння: частоти, найбільш придатні для запуску мереж (3,4-3,8 ГГц), залишаються під контролем військових структур і ФСБ.

Ці силові відомства відмовляються передавати спектр цивільному сектору, чим фактично блокують подальший розвиток технологій.

Ця ситуація демонструє стратегічний вибір Кремля: замість інновацій — ставка на мілітаризацію.

Росія дедалі глибше занурюється в технологічну ізоляцію, поступово перетворюючи майбутнє цифрове середовище на жертву геополітичних амбіцій.

Раніше в ЦПД повідомляли, що російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський заявив про нібито “двосторонню зустріч” з міністром оборони України Рустемом Умєровим напередодні переговорів у Стамбулі. Але ця інформація не відповідає дійсності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ЦПД

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.